What’s black and blue and dead all over ? : La réponse était BATMAN

Those who make me are likely to break me : La réponse était LAWS

I can be easy or a dead end. Careful when you cross me : La réponse était STREET













27.05.19.39 ferait référence à Detective Comics #27, sorti en mai 1939 et qui présentait Batman et Gordon.

01.03.19.40 nous enverrait vers Batman #1 au printemps 1940, où Catwoman et le Joker se montrent pour la première fois.

58.12.19.41 serait en revanche une référence aux débuts du Pingouin dans Detective Comics #58 de décembre 1941.

140.10.19.48 collrait avec le Detective Comics #140 d'octobre 1948, correspondant à la première apparation de l'Homme Mystère.

405.03.19.87 est lié à Batman #405 de mars 1987, dans lequel Carmine Faclone est présenté.

16.04.19.43 correspondrait à Batman #16, sorti en avril 1943, la première apparition d'Alfred.

03.04.20.22 correspond sans doute à la date de sortie du film

258.10.19.74 : pourrait être associé au premier scénario autour de l'asile d'Arkham, Batman #258. Dans ce numéro, on aperçoit pour la première fois l'asile, duquel s'échappe Harvey Dent







Nous n'en avons pas encore fini,avec The Batman. En effet, le site rataalada, vient de ce mettre à jour il y a quelques jours avec un loading plutôt énigmatique.Souvenez-vous, avant la sortie du film, le site en question, jouait avec nos méninges avec des énigmes du Riddler. Des énigmes parfois bien bien galère, mais à la clé, une récompense.Pour avoir accès à ces images, il fallait répondre :Mais depuis la sortie du film le 4 Mars aux US, le site affiche comme je l'ai dit plus haut, un loading. Pour le moment, au moment d'écrire ces lignes, il en est à 56% ( contre 40% quand j'ai vu ça hier). Une nouvelle énigme à été déchiffré"YOU THINK IM FINISHED BAT. PERHAPS YOU DON’T KNOW THE FULL TRUTH. EVERY ENDING IS A NEW BEGINNING. SOMETHING IS COMING", soit "TU PENSES QUE C’EST TERMINÉ BAT. PEUT-ÊTRE QUE TU NE CONNAIS PAS TOUTE LA VÉRITÉ. CHAQUE FIN EST UN NOUVEAU COMMENCEMENT. QUELQUE CHOSE ARRIVE."Teasing du prochain film? Des différentes séries en préparation ?Si vous voulez tout savoir sur cette"enquête", il y a un super article sur DC Planet.