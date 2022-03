“I’m Vengeance.” - Batman

















































Le Batman de Robert Pattinson aura aussi droit à sa Hot Toys en plus de sa sublime statue de chez Prime 1.À l'intérieur nous retrouverons :Une sculpture de tête Bruce Wayne nouvellement développée avec une expression faciale précise, des cheveux détaillés et une texture de peauUne sculpture de tête casquée Batman nouvellement développée avec des caractéristiques séparées de globes oculaires roulants et trois parties inférieures interchangeables des visages capturant ses expressions faciales classiquesEnviron 31 cm de hauteurCorps avec plus de 30 points d'articulationNeuf pièces de mains gantées interchangeables comprenant :Une paire de poingsUne paire de mains détenduesUne paire d'armes se tenant la mainUne paire d'accessoires tenant par la mainUn geste de la main gaucheChaque sculpture de tête est spécialement peinte à la mainCostume:Un Batsuit nouvellement développé avec un costume blindé en tissu avec un Batarang amovible sur la poitrineUne cape de couleur noire (équipée d'un fil pliable)Une ceinture utilitaire avec étui de pistoletUne paire de gantelets noirs avec deux paires d'armures d'avant-bras interchangeables (mode normal et mode de tir)Une paire de bottes de couleur noireArmes:Un pistolet à bombe collante avec une balleDeux BatarangsUn grappin filaireUn grappinAccessoires:Une wingsuitQuatre outils utilitairesUne enveloppe The Riddler avec carteUne paire de menottesDeux accessoires de diorama à thème, y compris des rails d'escalier avec fonction d'éclairage LED (fonctionnant par USB) et un décor de bâtiment emblématiqueUne toile de fond de personnage à thèmeBase de figurine spécialement conçue avec logo du film, plaque signalétique du personnage et cartes graphiquesLa figurine mesure un peu plus de 30cm, elle est bien évidemment entièrement en PVC.Les trois têtes sont quand même vachement bien faite. J'aime beaucoup le nouveau costume, tout comme le nouveau masque.Il y a d'autres modèles de cette figurine, que je vous montrerai plus tard.D'ailleurs, sur les visuels, nous pouvons voir qu'une Batmobile, ainsi que la moto de Batman seront les prochains véhicules en vente pour cette nouvelle gamme de figurines.Pour le prix, nous sommes sur du 375€ environ.La date de sortie est prévue entre Avril et Septembre 2023.