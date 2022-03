Cinq tueurs à gages se retrouvent dans un train à grande vitesse voyageant entre Tokyo et Morioka, et ne faisant que très peu d'arrêts. Les cinq criminels vont découvrir qu'ils sont liés par leur mission. Ils se demandent qui va en sortir vivant et ce qui les attend à la gare de Morioka

Le prochain film, avec Brad Pitt s'annonce assez fou, que ce soit le casting, la réalisation ou bien encore ce scénario complétement dingue. Adapté du roman de Maria Beetle de Kōtarō Isaka.Au casting du film réalisé par David Leitch, à qui l'on doit déjà Deadpool 2 ou encore Fast and Furious: Hobbs and Shaw entre autres, nous retrouverons Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada, Brad Pitt, Joey King, Sandra Bullock, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman, Andrew Koji, Brian Tyree Henry et Masi Oka. Bref un très bon casting.