Maintenant que le film The Batman est disponible dans les salles obscures, les préco commencent à arriver.Pas de visuel sur le contenu, mais ça devrait être comme les précédentes éditions, le blu-ray 4K, le blu-ray, DVD, poster, carte, et sûrement un petit goodies en plus.

Who likes this ?

posted the 03/02/2022 at 11:58 AM by leblogdeshacka