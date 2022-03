Frieren vol. 1







Le jeune héros Himmel et ses compagnons, l’elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Heiter, rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de dix années d’efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale... Difficile à imaginer après tant d’aventures en commun !



Frieren, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole... mais ces retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s’éteint paisiblement sous ses yeux. Frieren est sous le choc… La vie des humains est si courte ! L’elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine... Son nouvel objectif : s’initier aux arcanes du cœur !



Primé de nombreuses fois au Japon pour la beauté de son trait et la justesse de ses personnages, Frieren offre un regard neuf sur l’heroic fantasy ! Dans cet univers à la fois touchant, poétique et enthousiasmant, vivez “l’après” sur les traces d’une elfe à la recherche du sens de l’amitié.



Titre : Frieren vol. 1

Auteurs : Kanehito YAMADA / Tsukasa ABE

Parution : 03-03-2022

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 7 (série en cours)

-----------------------



Frieren vol. 2







Frieren a désormais une compagne de route, Fern, car l’elfe a promis de veiller sur la protégée de Heiter à la mort de son ami. Ensemble, elles aident les gens afin de collecter des sorts, au gré de leurs pérégrinations.



Mais voilà qu’Eisen leur propose une mission insolite : retrouver un vieux grimoire disparu depuis des décennies qui aurait appartenu à la grande mage Flamme... Frieren y découvre qu’on peut converser avec les défunts, ce qui lui permettrait de parler une nouvelle fois à Himmel. Néanmoins, pour ce faire, il faut se rendre dans le nord, à Ende... et la route promet d’être longue, car c’est celle qui mène au château du roi des démons !



Titre : Frieren vol. 2

Auteurs : Kanehito YAMADA / Tsukasa ABE

Parution : 03-03-2022

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 208

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 7 (série en cours)

-----------------------



Frieren vol. 1

Édition collector







Le jeune héros Himmel et ses compagnons, l’elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Heiter, rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de dix années d’efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale... Difficile à imaginer après tant d’aventures en commun !



Frieren, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole... mais ces retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s’éteint paisiblement sous ses yeux. Frieren est sous le choc… La vie des humains est si courte ! L’elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine... Son nouvel objectif : s’initier aux arcanes du cœur !



Primé de nombreuses fois au Japon pour la beauté de son trait et la justesse de ses personnages, Frieren offre un regard neuf sur l’heroic fantasy ! Dans cet univers à la fois touchant, poétique et enthousiasmant, vivez “l’après” sur les traces d’une elfe à la recherche du sens de l’amitié.



Titre : Frieren vol. 1 - Édition collector

Auteurs : Kanehito YAMADA / Tsukasa ABE

Parution : 03-03-2022

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 10,95 €

Tomes parus en VO : 7 (série en cours)

-----------------------



Magus of the Library vol. 5







En tant qu’apprenti kahuna, Shio peine à trouver sa place parmi les brillants élèves qui l’entourent... et son cœur balance entre les différentes voies qui s’offrent à lui ! Seulement, pour avoir le droit de choisir son affectation, il va devoir travailler d’arrache-pied, car seuls les éléments les plus prometteurs pourront intégrer le département de leurs rêves...



Après le discours de Komako, le garçon retrouve à sa grande surprise Sedona. Mais alors qu’il s’apprête à lui rendre son livre, le mage lui demande de le garder jusqu’au jour où il sera devenu kahuna à part entière... Plus motivé que jamais, Shio se lance donc à corps perdu dans les études !



Titre : Magus of the Library vol. 5

Auteur : Mitsu IZUMI

Parution : 17-03-2022

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 240

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 5 (série en cours)

-----------------------



Beastars vol. 21







Haru est décidée à passer les fêtes avec celui qu’elle aime, mais Legoshi est en plein entraînement... Il réussit finalement à donner la priorité à la lapine, qui se rapproche un peu plus de lui. Le jour de Bonne Chair, il est prêt : grâce à l’aide de Louis, il fait brûler une flamme où se mêlent les sangs des carnivores et des herbivores !



Ses premiers opposants sont les varans de Komodo du gang Venin. Difficile pour l’adolescent de les voir comme des ennemis, car ils lui rappellent son grand-père, de la même espèce… Sa persévérance et son empathie lui permettent cependant de gagner le respect des reptiles, qui choisissent de lui laisser la victoire. Il reste trois clans à affronter... Qui seront les prochains adversaires du loup gris ?



Titre : Beastars

Autrice : Paru ITAGAKI

Parution : 03-03-2022

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 208

Prix de vente : 6,90 €

Tomes parus en VO : 22 (série terminée)

-----------------------



Vigilante - My Hero Academia Illegals vol. 13







Alors que l’inspecteur Tanuma avait enfin compris qui se cachait derrière les vilains éclair, il est réduit au silence avant d’avoir pu faire part de ses conclusions à ses collègues. Résultat, l’enquête piétine et Naomasa Tsukauchi est sur les nerfs… Muni d’un mandat d’arrêt contre The Crawler, il cherche à se débarrasser des justiciers de Naruhata !



Koichi prend la fuite, mais on ne sème pas si facilement Eraser Head… et pendant que les héros sont occupés par leur chasse à l’homme, Numéro six a tout le loisir de lancer son plan diabolique ! Les différentes factions parviendront-elles à mettre leurs divergences de côté pour contrer la menace ?



Titre : Vigilante – My Hero Academia Illegals

vol. 13

Auteurs : Kohei HORIKSOHI / BETTEN Court

/ Hideyuki FURUHASHI

Parution : 03-03-2022

Format : 17,5 x 11,5 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 6,90 €

Tomes parus en VO : 13 (série en cours)

-----------------------



Le Cauchemar d’Innsmouth vol. 2







Innsmouth est une ville bien étrange. Jadis prospère, elle paraît désormais à l’abandon, et les rares habitants semblent tous victimes d’une même affection qui déforme membres et visage... Robert Olmstead, voyageur de passage, cherche à en savoir plus. Le vieux Zadok Allen lui conte alors une sinistre histoire...



Quelques générations plus tôt, le capitaine Obed March aurait livré la cité aux griffes d’innommables créatures marines pour construire sa fortune ! Ébranlé, Robert n’a plus qu’une idée en tête : quitter ce terrible endroit. Mais sa curiosité pourrait encore lui coûter cher...



Titre : Le Cauchemar d'Innsmouth vol. 2

Auteur : Gou TANABE

Parution : 17-03-2022

Format : 15 x 21 cm

Nombre de pages : 240

Prix de vente : 15 €

Tomes parus en VO : 2 (série terminée)

-----------------------



Coco – L’Île magique vol. 2







Les forces révolutionnaires de Dakhna se trouvent confrontées à une drogue mystérieuse qui fait des ravages dans leur zone d’influence... Pas de doute, c’est l’œuvre du gouvernement ! Les pistes mènent à la région d’Alhuma, où Ran est donc envoyé pour enquêter.



Au village, Harui a compris que les kussuf étaient sacrifiés aux dieux après avoir rempli leur rôle... Elle est prête à tout pour que son ami soit épargné, mais Yuri refuse d’être sauvé. Miné par la culpabilité qui le ronge et se mêle aux hallucinations provoquées par les feuilles d’yssa, il s’évanouit en pleine forêt, où c’est Ran qui le découvre ! Le destin va-t-il enfin permettre aux deux hommes de réparer les erreurs du passé ?



Titre : Coco – L’Île magique vol. 2

Auteur : Keisuke KOTOBUKI

Parution : 17-03-2022

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 160

Prix de vente : 9,65 €

Tomes parus en VO : 2 (série en cours)

-----------------------



La Guerre des mondes vol. 3







Au cœur de la guerre qui oppose Mars à la Terre, le photographe poursuit sa mission de documentation : sur la route de Londres, il constate qu’une étrange herbe rouge semant la mort et la désolation a envahi les lieux après le passage des Martiens... Pire encore, les terribles créatures capturent désormais les êtres humains !



Piégés dans des ruines, le jeune homme et le prêtre n’ont d’autre option que de se faire discrets pour échapper à l’œil vigilant d’un tripode. Seulement, témoin d’une scène insoutenable, le prêtre perd la raison et s’en prend alors à son compagnon d’infortune...



Véritable prisme des angoisses d’une époque, le grand classique d’H. G. Wells tire sa révérence de façon magistrale dans cette adaptation originale portée par le trait réaliste de Hitotsu Yokoshima.

Les sorties du mois de Mars de chez Ki-oon sont maintenant dévoilés, pour moi ce sera "La guerre des mondes" et "Le Cauchemar d’Innsmouth vol. 2"[pos=centre[/pos]