Je pourrais te vaincre... mais à la place, je vais simplement...te démolir.

LOT THE BATMAN

Le Bat-Signal brille haut dans le ciel surplombant le Parc de Beckwith, ce qui signifie que le Croisé en Cape fait sa patrouille nocturne. Des habitants l'ont aperçu au volant d'un tout nouveau bolide pour 2022, conçu dans le plus grand secret par Wayne Entreprises. Cette Batmobile mise au goût du jour offre un châssis aux allures de grosse cylindrée américaine, des peintures fidèles au film et une Explosion de but qui se sert du tout nouveau symbole du Chevalier Noir. Un informateur secret que nous appellerons Alfredyay Ennyworthpay a laissé échapper les spécifications du nouveau véhicule :



LOT THE BATMAN [1 100 CRÉDITS]



Châssis (Hitbox Dominus) Batmobile (2022)

Bruit de moteur Batmobile (2022)

Peinture Dark Knight Matte

Roues Batmobile (2022)

Turbo Batmobile (2022)

Traînée Batmobile (2022)

Sticker Reel Life

Explosion de but Batman



*Remarque : À l'exception de l'Explosion de but Batman, les objets inclus dans le lot The Batman ci-dessus peuvent uniquement équiper la Batmobile (2022). Vous ne pouvez pas personnaliser la Batmobile (2022) avec des objets supplémentaires.

Après de multiples partenariats, dont déjà des véhicules pour Batman, Rocket League se remet aux couleurs du chevalier de Gotham avec des skins pour The Batman.Le lot The Batman et le mode Gotham City Rumble seront disponibles le mercredi 2 mars à 18h (heure centrale européenne) jusqu'au mercredi 9 mars à 3h (heure centrale européenne)