Tom, jeune collégien, a un coup de cœur pour la belle Harmony. Apprenant que celle- ci se passionne pour les échecs, il décide de s’inscrire au club du collège. Mais il n’en connaît pas les règles ! Il n’a donc pas le choix : il doit tout apprendre et s’entraîner sérieusement. Très vite, il découvre l’existence de Garry Kasparov, le plus grand joueur de l’Histoire des échecs. Lors de ses recherches Tom tombe sur une machine de réalité virtuelle qui va lui permettre d’analyser les parties les plus mythiques du maître ! Un événement inattendu va alors ouvrir à Tom les portes du très haut niveau des échecs, et ce malgré lui...

Le tome 6 de Blitz vient de sortir aujourd'hui et avec lui une invité de marque.Le manga à été lancé, il y a deux ans maintenant par Cédric Biscay, comme scénariste, Tsukasa Mori, Daitarô Nishihara, au dessin et parrainé par Garry Kasparov.Après avoir vu, le prince Albert II, dans le tome 4, voici que Charlène de Monaco, s'invite dans les cases du manga.C'est dispo, et je ne peux que vous conseiller ce manga.