Après Netflix, voici les nouveautés de Prime Video pour le mois de Mars 2022.1er marsNightcall - Avec Jack GyllenhaalBad Moms 1 & 2 - Avec Mila KunisLe Manoir - Avec Natoo et KemarLe Secret des MarrowboneBraquage à l'anglaise - Avec Jason Statham et Saffron BurrowsWhite Bird - Avec Eva GreenQuelques minutes après minuit - De Juan Antonio BayonaHotel RwandaMonster Hunter - Avec Milla JovovichCollection animationLa Famille DelajungleShrek 24 marsThe Boys Presents: Diabolical - Saison 1Lucy and Desi - Le docu d'Amy PoehlerStar Trek: Picard - Saison 2Power Rangers (2017)7 marsLucy - Avec Scarlett Johansson8 marsSherlock - L'intégrale (dont le spécial The Abominable Bride)Blanche Neige - Avec Lily Collins11 marsI Love America - Avec Sophie MarceauUpload - Saison 2Pete the Cat - Saison 2Porno y Helado - Saison 1The Challenge 11M - Saison 113 marsDragon Ball Super: Broly14 marsLe Grand Jeu - Avec Jessica ChastainMotoGP Life at Speed - Saison 118 marsDeep Water - Avec Ana de Armas et Ben AffleckMaster21 marsCrisis - Avec Gary Oldman28 marsNerve - Avec Emma Roberts31 marsLuxe Listings Sydney - Saison 2