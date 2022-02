BANDAI NAMCO Entertainment et FromSoftware se sont associés pour produire cette édition limitée en vinyle qui comprend la bande originale complète dans une qualité sonore optimale ! La bande-son a été spécialement masterisée pour le vinyle et les pistes sont pressées sur du vinyle avec la plus grande fidélité.



Les pièces orchestrales d'ELDEN RING vous transporteront dans le monde d'ELDEN RING et vous feront revivre les batailles les plus mémorables de Shattering.



La musique a été composée par Yuka Kitamura, Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yoshimi Kudo et Tai Tomisawa, qui ont joué un rôle déterminant dans la création de la musique de Dark Souls et d'autres jeux FromSoftware.







Certains d'entre vous sont déjà sur Elden Rings, perso je suis toujours sur Horizon Forbidden West et Bandai Namco à pensé à nous. Enfin, plus à notre CB, en mettant en vente en exclusivité sur leur Store un coffret vinyles de toute beauté.À l'intérieur de cette édition limitée, nous retrouverons :Un étui de qualité premium numéroté de 1 à 6 9998 LP premium avec des effets de galaxie ou de marbre et une bande-son complète4 doubles gatefolds, chacun avec un design uniqueUne impression graphique (taille : 300 × 300 mm — 11 ¾” × 11 ¾”)Un certificat d'authenticité numérotéDate de livraison prévue pour cet été.