Babylon's Fall se dévoile avec un nouveau trailer, mais aussi une collaboration inattendu avec le jeu NieR:Automata. Cette collaboration permettra de choper des costumes, défoncer des ennemis, mais il y aura aussi un donjon inspiré du jeu NieR Automata.Pour rappel, une démo est disponible maintenant sur PS4 et PS5. Elle permettra aux joueurs de découvrir l’introduction du jeu, en solo ou en coop jusqu'à quatre gratuitement. Le crossplay sera également disponible. La progression et les contenus débloqués dans la démo sur PlayStation seront transférables vers la version complète du jeu qui sera disponible le 3 mars.

Dans BABYLON'S FALL, les joueurs incarnent un groupe de guerriers, les Sentinelles, liés à des équipements spéciaux nommés les Coffres de Gédéon. Une longue odyssée les attend dans l'immense Tour de Babylone, qui dissimule un secret ancestral. En plus des armes tenues dans chaque main, les personnages peuvent utiliser les pouvoirs du Coffre de Gédéon pour en équiper deux de plus et ainsi combiner quatre armes simultanément. Les capacités de chaque équipement offrent une quantité infinie de stratégies applicables. Les graphismes du jeu utilisent un "style pinceau" pour proposer un univers de fantasy unique en son genre évoquant les peintures médiévales à l'huile.

Who likes this ?

posted the 02/25/2022 at 06:38 AM by leblogdeshacka