Sideshow dévoile un sublime diorama de Dark Maul en train de combattre Ahsoka Tano.Le combat nous présente le trône Mandalore, avec un Dark Maul avec ses marques Zabrak, noires et rouges emblématiques.La figurine est entièrement en résine comme d'habitude, avec des détails de fou dessus. le diorama présente une scène de combat avec énormément de détails, comme le trône qui est fendu en deux, avec des effets dessus de malade.La figurine mesure un peu plus de 50cm de hauteur.

Like

Who likes this ?

posted the 02/24/2022 at 09:02 PM by leblogdeshacka