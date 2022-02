Assassin’s Creed: Valhalla

Grâce au tout premier week-end de jeu gratuit d’Assassin’s Creed Valhalla, incarnez Eivor, Viking légendaire en quête de gloire. Explorez l’Angleterre des âges obscurs, en menant des attaques contre vos ennemis, en faisant grandir votre colonie et en affermissant votre pouvoir politique afin de mériter votre place parmi les dieux, au Valhalla. Les guerres feront rage, les royaumes tomberont, voici l’âge des Vikings.



The Escapists 2

Le bac à sable de prison par excellence ! Coincé dans le pénitencier ? Échappez-vous ! Pour obtenir votre liberté vous devrez confectionner de nouveaux objets, vous battre, voler ou soudoyer dans The Escapists 2. Vous devrez respecter les règles de la prison, vous présenter à l’appel, travailler et suivre des routines strictes, tout en planifiant votre fuite en secret ! Associez-vous avec 3 amis maximum, pour créer le groupe d’évasion ultime et mettre en œuvre les cavales les plus incroyables de tous les temps ! Si le jeu vous plaît, n’hésitez pas à profiter de la remise de 75 % disponible sur le Microsoft Store.



Train Sim World 2

Profitez de la grande vitesse allemande avec la célèbre DB ICE 3M au départ de Cologne, relevez le défi du fret longue distance sur Sand Patch Grade à bord de la CSX AC4400CW et maîtrisez le complexe métro londonien sur la Bakerloo Line. À l’occasion des Jours de jeu gratuit, découvrez le tout nouveau club des créateurs, qui vous permet de partager vos livrées avec la communauté. Ce week-end, prenez les rails !

Les jeux du Free Play Days de ce week-end, pour les abonnés du Gold ou du Game Pass sont dévoilés. Un gros jeux en attendant le prochain épisode prévu pour cet année, ou début d'année prochaine.