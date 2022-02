The Ascent est un jeu d'action et de tir RPG, jouable entièrement en solo ou co-op et situé dans un monde cyberpunk à couper le souffle.



Bienvenue dans l’Arcologie du groupe The Ascent, une mégalopole dirigée par des corporations et peuplée de créatures venues des quatre coins de la galaxie. Vous incarnez un simple travailleur, réduit en esclavage par la multinationale qui contrôle tout et tout le monde dans votre district.



Un jour, vous êtes soudain pris dans un tourbillon d'événements catastrophiques : le groupe The Ascent s'effondre pour une raison inconnue, menaçant ainsi la survie de votre district. Vous devez prendre les armes, et embarquez alors dans une nouvelle mission afin de découvrir ce qu'il s'est réellement passé.



Explorez le monde de Veles, seul ou avec jusqu'à trois amis, pour découvrir ce qui s'est passé. Votre ascension à travers l'arcologie vous mènera sur le chemin des ennemis les plus impressionnants mais aussi des alliances inattendues. Personnalisez entièrement l'apparence, les compétences et les capacités de votre personnage en fonction de votre style de jeu et récupérez diverses armes et équipements à mesure que vous devenez plus fort.



Votre ascension commence maintenant.

Just for Games annonce l'arrivée en boîte du jeu The Ascent, sur PS4 et PS5, avec en bonus une édition collector nommé "Cyber Edition" prévue sur PS4, PS5 One, pour le 26 Mai 2022.À l'intérieur de cette Cyber Edition, nous retrouverons :-Le jeu au format disque-Un Steelbook exclusif-Un Artbook exclusif de 88 pages-Du contenu supplémentaire qui n'a pas encore été divulgué-Le tout emballé dans une boîte exclusivePour le moment, pas de prix sur cette édition collector.