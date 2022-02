En me lançant dans ce nouveau livre, je me suis dit, je vais tenter de faire quelque chose, au moins pour la présentation du livre.Pour commencer, j'aime beaucoup la reliure du livre, ça donne un côté classieux au l'ouvrage.Comme je vous l'ai dit plus haut, j'avais vraiment envie de vous présenter "mon offre" je me suis même acheté un petit paquet de pelote de laine et des aiguilles. Je ne vous cache pas, que mon niveau de tricotage est de 0. Et le livre va bien le prouver.En l'ouvrant, je me suis dit que ce sera pour les novices, avec quelques illustrations pour faire la peluche de Yoda par exemple, pas à pas. Eh bien, non, il y a beaucoup de termes de tricot, en même temps, normal, c'est un livre sur le tricot.Alors, oui, il y a de très bonnes choses, comme l'écharpe de l'empereur, les peluches de Yoda et de Chewie, ou bien encorel'étole de Padmé, même les gants de Yoda sont vraiment sympas.Je ne vais pas vous le cacher, le livre est surtout destiné aux fans de la saga de George Lucas et les fans de tricot. Si vous êtes comme moi, complètement perdu, la fin de l'ouvrage nous propose un lexique pour mieux appréhender le tricot et les termes techniques. Car le livre explique vraiment correctement comment faire chaque produit inclus à l'intérieur (ma copine me confirme, elle aime le tricot, donc j'espère vous montrer un petit quelque chose au détour d'une photo !! ). Il y a plein d'anecdotes sympas pour ceux qui connaissent ou pas l'univers de Star Wars.