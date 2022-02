Frankenstein - : Doc Frankenstein, le roman graphique des s urs Wachowski





pour le moment, pas de visuel officiel

Les soeurs Wachowski (Matrix, Sense8, Speed Racer) et le dessinateur Steve Skroce (X-Men, Spiderman) s'emparent du mythe de la créature de Frankenstein ! 240 pages de folie furieuse et graphique pour raconter la vie de ce monstre, de la fin du roman de Mary Shelley jusqu'à nos jours. « Provoquant, profond et ridiculement violent, Doc Frankenstein est la créature des plus grands storytellers du moment » - Brian K.Vaughan (Saga, Y le dernier homme).



Pagination : 240 pages

Date de sortie le 25 Mars 2022

Lego star wars, l'encyclopedie - lego star wars : l'encyclopedie illustrée





Cette nouvelle encyclopédie, mise à jour et augmentée révèle tous les secrets de l'univers LEGO Star Wars : vaisseaux, véhicules, créatures, droïdes, armes et figurines. L'HISTOIRE Une chronologie illustrée de LEGO Star Wars des premiers modèles aux boîtes les plus récentes. LE GUIDE COMPLET La conception et la création des pièces. Les jeux vidéo et les dessins animés. L'évolution des modèles. Une galerie complète des minifigurines. LA RÉFÉRENCE Les 1001détails du Faucon Millenium, du village Ewok, de l'Étoile Noire... Tous les modèles rares ou exclusifs. Tous les minisets, microfighters, planètes... UNE FIGURINE EXCLUSIVE EST UNIQUEMENT DISPONIBLE AVEC CE LIVRE !



Collection : LEGO

Pagination : 224 pages

Date de sortie le 25 Mars 2022

Les sorties du mois de Mars pour les éditions Huginn & Muninn sont dévoilés et il y a du bons.Pour les fans des sœurs Wachowski, Huginn & Muninn sortira dès le 25 Mars, un roman graphique sur Frankenstein.