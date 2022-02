Printemps

Notre prochaine mise à jour : « Les envahisseurs d’au-delà » approche à grands pas. Dans cet évènement couvrant toute la carte, les joueurs rencontreront des OVNIs et des extraterrestres. Il leurs faudra éliminer les envahisseurs et détruire les siphons à ondes cérébrales déployés avant qu'ils ne puissent terminer leurs “recherches”. Cette mise à jour apportera aussi des améliorations et des changements à Fallout Worlds, y compris la possibilité de remporter du S.C.O.R.E. dans les défis quotidiens et hebdomadaires, de nouveaux réglages pour les constructions de C.A.M.P., des réglages de PvP, la désactivation du SVAV et les Aptitudes légendaires.



Été

La mise à jour « De quel métal êtes-vous fait ? » apportera trois nouveaux évènements publics : De quel métal êtes-vous fait ?, Avis d'expulsion et Jamboree de l'Eau-de-vie. Les membres Fallout 1st pourront retrouver des améliorations du tableau de S.C.O.R.E. comme des défis exclusifs, un taux de gain de S.C.O.R.E. augmenté et des rangs exclusifs.



Automne

La mise à jour « The Pitt » offrira une nouvelle manière de jouer à Fallout 76. Grâce à une nouvelle plateforme à Whitespring, les joueurs s'aventureront hors des Appalaches pour la première fois. Cette mise à jour apportera des missions réitérables hors de la carte, dans lesquelles les joueurs pourront remporter de nouvelles récompenses et rencontrer de nouveaux PNJs avec des quêtes et des arbres de dialogues. La mise à jour réintroduit également les Trogs, les ennemis rencontrés pour la première fois dans The Pitt (Fallout 3).



Hiver

Un entrepreneur des Terres désolées a décidé de reprendre le spectacle ambulant d'avant-guerre, la « Tournée Nuka-World ». Le spectacle se dirige vers la Cendrière, dans les Appalaches. Les joueurs pourront découvrir de nouveaux évènements publics dans cette mise à jour, y compris un nouveau boss de région. Remportez des récompenses, explorez le territoire et parlez à de nouveaux PNJs pour en apprendre plus sur le spectacle.

En attendant, un Fallout 5 qui est déjà en pré-production depuis un petit moment, mais qui devra attendre sagement son tour. Car bon, avant il y a Starfield, prévu pour la fin de l'année et surtout, The Elder Scrolls VI, qui arrivera pas avant 2023 voir 2024. Même si un insiders du nom de Tyler McVicker, évoque un 2026, il y a toujours Fallout 76 qui mène son petit train de vie, avec toujours une grosse communautaire derrière et aujourd'hui Bethesda lève le voile sur la roadmap de 2022.Le jeu est disponible dans le Game Pass pour les abonnés.