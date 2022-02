AND (&) BY MARI OKAZAKI TOME 7





À 26 ans, Kaoru Aoki est une secrétaire médicale intérimaire. À cause de sa répugnance à être touchée par autrui, elle n’a jusqu’ici jamais eu de vraies relations amoureuses. Mais, à l’hôpital, elle rencontre pour la première fois quelqu’un qui ne la laisse pas insensible : Kôga Yagai, un chirurgien plus âgé qu’elle.

Pour changer ce qu’elle est aujourd’hui, Kaoru décide de réaliser son rêve : créer un salon de manucure ouvrant le soir, pour que les femmes actives puissent trouver un endroit où se détendre après une longue journée. L’occasion pour elle de prendre son envol…?





SCENARIO : MARI OKAZAKI

DESSIN : MARI OKAZAKI

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR



---------------------------



CIGARETTE AND CHERRY TOME 8





Alors qu’ils sortent ensemble, leur relation fait du surplace. Est-ce qu’une employée qui vient d’entrer dansla vie active partage encore les mêmes valeurs que son petit ami étudiant ? Une nouvelle serveuse commence à travailler au café Kalanchoe, mais la jeune femme se fait des idées…

L’histoire d’amour entre la belle senpai et son kôhai puceau et maladroit s’ouvre sur une nouvelle saison. Il est temps de passer aux choses sérieuses !



SCENARIO : DAISHIRO KAWAKAMI

DESSIN : DAISHIRO KAWAKAMI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL

---------------------------



DEAD DEAD DEMON'S DEDEDEDEDESTRUCTION TOME 11





Depuis 3 ans, le ciel de Tokyo est recouvert par un gigantesque vaisseau spatial extra-terrestre. Pourtant, aucune attaque de la part des extra-terrestres n’est recensée bien que les humains abattent, avec une facilité déconcertante, les petits vaisseaux qui sortent de temps en temps du ventre de l’immense engin…



Pendant ce temps, sur Terre, les deux amies Kadode et Ôran, comme la majorité des humains, ne prêtent plus attention à ce vaisseau et continuent à vivre leur vie. Mais ces 3 années de paix ont endormi la vigilance de l’Humanité… Elle ne remarque pas que « l’envahisseur » s’est infiltré au sein de sa population. Et il pourrait bientôt troubler leur paisible quotidien !



SCENARIO : INIO ASANO

DESSIN : INIO ASANO

TRADUCTEUR : THIBAUD DESBIEF

---------------------------



ENTRE LES LIGNES TOME 4





Asa est une fille gentille et spontanée. Après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture, elle va vivre chez sa tante Makio. Makio est autrice de romans pour adolescents et n’a pas l’habitude de devoir partager son espace personnel. Elle n’est pas à l’aise en société. Cette cohabitation forcée de deux personnalités si opposées va créer des conflits mais aussi des évolutions importantes. Chacune devra faire un pas vers l’autre dans la compréhension de l’autre, dans le dialogue et dans l’acceptation de ce qui a été, est, et sera.







SCENARIO : TOMOKO YAMASHITA

DESSIN : TOMOKO YAMASHITA

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON

---------------------------



ENTRE-DEUX TOME 1









SCENARIO : PEKO WATANABE

DESSIN : PEKO WATANABE

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON



---------------------------



GAMARAN - LE TOURNOI ULTIME TOME 12





Deux ans ont passé depuis la fin du légendaire Grand Tournoi d’Unabara durant lequel de nombreux combattants ont risqué leur vie afin de déterminer qui était le plus fort d’entre eux.

Iori Sengoku, devenu le « guerrier sans égal », reçoit une invitation de la part du shogunat Tokugawa. Il va devoir défendre son titre. Ses adversaires seront des combattants triés sur le volet par le gouvernement. Leur nom : les Cent Lames du shogunat.

Que le Tournoi Ultime commence !



SCENARIO : YOSUKE NAKAMARU

DESSIN : YOSUKE NAKAMARU

TRADUCTEUR : YUKIO REUTER

---------------------------



LOVE FRAGRANCE TOME 6





Asako est employée chez Liliadrop, une entreprise de produits de bains populaire. La jeune femme est complexée depuis toujours par son hyperhidrose, elle transpire énormément.



Un jour, Kôtarô, le « nez » de l’entreprise, qui s’occupe du développement des nouveaux produits, s’approche d’elle. Il trouve son odeur particulièrement inspirante. La jeune femme n’est pas insensible au charme de Kôtarô et ce complexe, qui a tant fait souffrir Asako, pourrait devenir un atout pour l’entreprise ?!



SCENARIO : KINTETSU YAMADA

DESSIN : KINTETSU YAMADA

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL

---------------------------



SERAPH OF THE END - GLENN ICHINOSE TOME 10





Glenn Ichinose est insatisfait et frustré par le rôle de subalterne attribué à sa famille. Il cherche à mettre fin au règne de la famille Hiiragi, oppressant de façon arrogante tous les autres clans. Le plan de Glenn : se faire passer pour un incapable, un faible, au sein de l’école formant les enfants du clan Hiiragi afin de mieux tromper l’ennemi et de trouver la faille. Pourtant, ses petites préoccupations vont se faire éclipser par de sourdes machinations de grande envergure mettant en péril la survie même de l’Humanité !







SCENARIO : YOU ASAMI

DESSIN : YOU ASAMI

TRADUCTEUR : JULIEN DELESPAUL





---------------------------



SHY TOME 8





Dans chaque pays, il existe un héros prêt à sauver le Monde.



L’héroïne du Japon est une grande timide et n’est pas très populaire. Pourtant, Shy fait de nombreux efforts et elle est prête à risquer sa vie pour sauver toute personne qui se trouverait en danger !



Mais Shy devra surtout trouver la confiance en elle nécessaire pour affronter la plus grande menace qui pèse sur la planète…



SCENARIO : MIKI BUKIMI & BUKIMI MIKI

DESSIN : MIKI BUKIMI & BUKIMI MIKI

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR





---------------------------



BORUTO - NARUTO NEXT GENERATIONS TOME 13





Lors du combat contre Kashin Koji, Isshiki Ôtsutsuki apparaît enfin sous sa véritable apparence. Pour graver à nouveau un kâma sur Kawaki, et réaliser sa résurrection, Isshiki attaque Konoha !! Mais Naruto et Sasuke sont là pour l’accueillir…





SCENARIO : UKYO KODACHI

DESSIN : MIKIO IKEMOTO & MASASHI KISHIMOTO

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD



---------------------------



FIRE FORCE TOME 22





L’opération de sauvetage du capitaine Ôbi est en cours ! Ça va chauffer dans la grande prison de Fuchû !!



Shinra doit affronter le puissant et imposant capitaine Barns. Ce que ce dernier va lui raconter au sujet de sa foi et de sa vie apportera-t-il quelque chose à Shinra ? Au même moment, l’Exterminateur Dragon déploie face à Arthur une incroyable force qui semble appartenir à une autre dimension ! L’épée d’Arthur décuple toute sa puissance de feu devant son ennemi juré, mais pourra-t-elle trancher la tête du dragon ?!



La 8e doit se battre sans son capitaine !! Parviendra-t-elle à surmonter cette situation sans précédent ?!



SCENARIO : ATSUSHI OHKUBO

DESSIN : ATSUSHI OHKUBO

TRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET





---------------------------



FLOW TOME 2





Hirota est un spécialiste des flows, ces phénomènes bizarres qui déforment l’environnement. Il traque leur source pour essayer de les faire stopper au plus vite avec l’aide de son assistante Chima et de son chat Shachô.

Chima a, en fait, été victime d’un flow, elle aussi ! Elle est agée de 35 ans alors qu’elle en paraît 12. Et elle espère que son travail pourra l’aider à régler les conséquences de ce flow qui la touche personnellement.

Dans ce boulot pour le moins étrange, il faut s’attendre à tout !



SCENARIO : YUKI URUSHIBARA

DESSIN : YUKI URUSHIBARA

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON





---------------------------



KOWLOON GENERIC ROMANCE TOME 4





Le sentiment de nostalgie ressemble à l’amour »



Aime-t-on car l’objet de notre sentiment nous rappelle quelque chose ou quelqu’un d’autre et comble son absence ?



Dans la cité labyrinthique de Kowloon, deux agents immobiliers sont confrontés aux changements amenés par la nouveauté et le désir d’un repère immuable. Aussi bien dans leur métier que dans leur vie privée, mais surtout dans leur vie sentimentale.



SCENARIO : JUN MAYUZUKI

DESSIN : JUN MAYUZUKI

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON

---------------------------



MISSION: YOZAKURA FAMILY TOME 6





Taiyô se lance à la poursuite de Kawashita, un membre de Tanpopo, et s’infiltre dans un hôtel de luxe. Mais un nouvel ennemi l’attend au dernier étage !

Comment Taiyô va-t-il affronter ce monstre doté d’une force surhumaine ? Grâce à la drogue « Feuille de cerisier » qui permet de reproduire la puissance du sang des Yozakura ?!



SCENARIO : HITSUJI GONDAIRA

DESSIN : HITSUJI GONDAIRA

TRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET





---------------------------



NO GUNS LIFE TOME 12





Jûzô Inui est un extend : on lui a implanté un revolver à la place de la tête. Depuis la grande guerre, il gagne sa vie dans cette ville grouillante d’autres extends, d’autres individus bénéficiant, comme lui, d’extensions mécaniques. Son business ? Résoudre des affaires dans lesquelles des extends sont impliqués.



Un jour, Jûzô reçoit l’étrange visite d’un homme poursuivi par la police pour kidnapping. Il demande à Jûzô de protéger l’enfant qu’il a enlevé… !! Toutefois la gigantesque multinationale Beruhren va entrer dans le jeu… Jûzo est loin de se douter du guêpier dans lequel il vient de fourrer son nez !



SCENARIO : TASUKU KARASUMA

DESSIN : TASUKU KARASUMA

TRADUCTEUR : MIYAKO SLOCOMBE

---------------------------



SHAMAN KING STAR EDITION TOME 13





Yoh Asakura, un garçon à l’allure nonchalante est en fait un Shaman. Il est à la recherche d’un fantôme avec qui il pourrait fusionner et gagner le Shaman Fight qui lui permettra de devenir Shaman King. C’est ainsi que Yoh fait la connaissance de l’esprit Amidamaru avec lequel il va participer au mystérieux tournoi qui n’a lieu que tous les 500 ans…



SCENARIO : HIROYUKI TAKEI

DESSIN : HIROYUKI TAKEI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL & SÉBASTIEN GESELL

---------------------------



THE KINGDOMS OF RUIN TOME 4





Dans un monde qui s’est développé grâce à la magie, les sorcières vivaient aux côtés des humains conformément à ce que leur avait demandé la grande divinité. Mais un jour, la révolution industrielle et mécanique a rendu l’existence de ces dernières inutile. Ainsi, l’Empire de Rydia a lancé une chasse aux sorcières afin de supprimer la magie, une puissance que la science ne peut pas expliquer.

Adonis est un jeune homme qui a été élevé et formé à la magie par Chloé, une sorcière qu’il aime éperdument. Malheureusement, sa bien-aimée est victime de cette purge. Le jeune homme jure alors de tuer tous les humains pour se venger.



SCENARIO : YORUHASHI

DESSIN : YORUHASHI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL

---------------------------



UNDEAD UNLUCK TOME 4





Alors que Fûko est déterminée à se donner la mort, un homme immortel apparaît devant elle. Il s’agit d’un Undead qui souhaite rester avec elle dans le but de se servir du mauvais sort qui frappe tous ceux qui entrent en contact avec la peau de la jeune fille afin de mourir. Cependant, ils vont très vite se faire attaquer par les membres d’une mystérieuse organisation…



SCENARIO : YOSHIFUMI TOTSUKA

DESSIN : YOSHIFUMI TOTSUKA

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL

---------------------------

On continue avec les sorties du mois de Mars, avec cette fois les éditions Kana et comme d'habitude, beaucoup de bonnes.