"Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends toi à voir quelque chose qui décoiffe"





























































Hot Toys dévoile une DeLorean de toute beauté, pour sa "nouvelle" collection de Retour vers le Futur.Je ne vais pas vous cacher, que je ne sais pas si c'est la même DeLorean qui est sorti il y a quelques années (ou alors je me plante avec une autre voiture !! ).La voiture est entièrement en PVC , pas de résine cette fois, pas comme chez les petits gars de chez Iron Studios, avec leurs DeLorean hyper imposante.Attention, il faudra faire de la place sur votre bureau ou autre, car la bête mesure pas moins de 72cm de longueur, pour 25cm de profondeur et 35cm de largeur.La voiture possède des fonctions électroniques d´éclairage, attention les piles ne sont pas fournis.L'intérieur détaillé, nombreuses parties mobile.Évidemment, les deux figurines ne sont pas vendus avec la voiture, ça aurait pu être pas mal. Mais finalement, non.Pour le prix, attention ça reste relativement "abordable", je m'explique. En ce moment, je vois pas de produits Altaya, entre le Megazord, K2000, Robocop et il y a quelques années la fameuse DeLorean, si vous prenez une collection, par exemple la DeLorean, celà vous reviens à environ 1200€. Tandis que si vous optez pour un produit style Hot Toys, c'est 800-900€, ok il faut débourser maintenant ou échelonnée le paiement, mais finalement ça revient moins cher et sans doute de meilleurs qualité, enfin, j''espère.