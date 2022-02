A l'approche d'Elden Ring, alias Dark Souls 4 mais en monde ouvert, je repensais au nombre de genre (RPG, survival horror, plates-formes, BTA, shooter ect...) et d'univers différent auquel avait touché le studio avant de devenir celebre et de s'enfermer dans cette formule...Alors on sait qu'un Armored Core est prevue, mais il est quand meme triste de constater qu'ils ne font pratiquement plus que ça si on excepte Deraciné en VR (si il en manque plein c'est normal, c'est que j'ai eu la flemme de tout mettre).