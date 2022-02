I am the Law!



"Dans ce recueil nous vous invitons à découvrir six histoires complètes réalisées par deux auteurs phares de la nouvelle scène d’Outre-Manche, Rob WILLIAMS (Suicide Squad) et Chris WESTON (Invisibles ou The Filth avec Grant Morrison, The Authority et Swamp Thing avec Mark Millar, et toutes les séries les plus populaires de 2000AD, pour ne citer que quelques travaux…).



L’histoire titre, CONTRÔLE, voit Judge Dredd confronté à Judge Pin, chef de la SJS (équivalent de la Police des Polices qui surveille les Juges de Mega-City One). Mais celle-ci mène une véritable - et meurtrière - croisade personnelle.



Dans ce recueil, Dredd devra également protéger le tendre Klegg sensible, spécimen mutant improbable au grand cœur d’une espèce employée comme pourvoyeuse de mercenaires anthropophages intergalactiques (voir la saga classique du Judge CAL), ou sera encore confronté à des singes terroristes, à Grudzilla, avatar du célèbre kaiju, star d’un blockbuster tourné à Mega-City One ou à un canon-satellite qui a tendance à perdre son sang-froid…"

Délirium annonce en plus des comics Judge Dredd Affaires Classées, une série ô combien de qualité et qui ravira les fans du plus badass des Judges de Méga-City.Rob Williams se chargera de ce tome en plus des histoires de Judge Dredd Megazine, Days of Chaos : Fallout ou Trifecta, avec Chris Weston.Le comics sera disponible le 4 mars 2022 au prix de 20 euros pour 144 pages.