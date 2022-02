Aveuglé par une trahison et la tragédie qui en a résulté, le roi T'Challa, la Panthère noire, protecteur dévoué et dirigeant actuel de Wakanda a du mal à confier son devoir à quelqu'un d'autre , même sa sœur Shuri, tout en affrontant ceux qui souhaitent faire du mal à Wakanda. Lorsque les forces de l'archi-méchant Klaw menacent la sécurité de Wakanda, T'Challa doit mener le combat jusqu'à eux pour défendre tout et tous ceux qui lui sont chers.



Les joueurs découvrent l'histoire du jeu et des missions supplémentaires dans l'initiative Avengers en cours dans les jungles luxuriantes de Wakanda, un environnement entièrement nouveau et l'unique emplacement du Vibranium mondial. Ils peuvent également explorer le palais royal qui surplombe Birnin Zana, connu sous le nom de "La ville dorée", dans un nouvel avant-poste qui contient le laboratoire de Shuri, les chambres de Zawavari et la salle de guerre Wakandan.



Démasquez le talent artistique derrière l'extension dans ce livre cartonné phare contenant des croquis conceptuels exclusifs, des illustrations de personnages, des storyboards et des scènes entièrement rendues, ainsi que des informations fascinantes sur le processus créatif des talentueux créateurs de l'extension.

L'extension du jeu Marvel's Avengers, qui s'appelle tout simplement Marvel's Avengers : Black Panther : War for Wakanda aura droit à un artbook en anglais de chez Titan Books.Le livre contient pas moins de 160 pages, pour 39.99€ et une date de sortie prévue pour le 22 Juin 2022.