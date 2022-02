Azami

Rôle : Défenseur

Armes principales : 9x19VSN ou ACS12

Arme secondaire : D-50

Équipements : Barbelés ou grenades à impact

Vitesse : Moyenne

Armure : Moyenne

Gadget : Barrière Kiba

Gameplay : Azami peut balancer des couteaux qui permettent de colmater les trous en libérant une sorte de mousse isolante. Cela peut aussi être utilisé pour bloquer une porte. Pas de limite d’utilisation, le gadget se recharge à la manière des mines de Lesion. La barrière peut être détruire par des explosions, un petit coup de marteau ou encore 3 attaques de mêlée.

Rainbow Six: Siege dévoile sa saison 7, Demon Veil, et avec elle un nouvel agent, mais aussi une nouvelle map, Emerald Plain. Demon Veil offre aussi un nouveau mode de jeu, qui dure 5 minutes, avec 3 maps Favela, Theme Park et Villa.Cette nouvelle saison, sera disponible dès le 21 Février 2022.