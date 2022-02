Après nous avoir dévoilé les thèmes principaux de Batman et du Riddler, Michael Giacchino nous dévoile le thème de Catwoman, jouée par Zoë Kravitz.Ce troisième thème est le dernier à être révélé par WaterTower Music.Je ne vous cache pas, que j'ai hâte de voir le film.

posted the 02/19/2022 at 03:36 PM by leblogdeshacka