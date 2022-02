Batman Detective Infinite tome 1

Lorsque sa fille est tuée au cours de la vague de crimes qui s'abat sur Gotham City, Roland Worth, une montagne de muscles et d'argent de deux mètres de haut, se lance dans une quête personnelle de vengeance contre Batman, responsable présumé de ce chaos. Victime d'une machination savamment orchestrée, le Chevalier Noir désargenté ne pourra compter que sur son intelligence et le peu d'équipement qui lui reste...

Collection : DC Infinite

SCÉNARISTE : MARIKO TAMAKI - DESSINATEUR : DAN MORA

Date de sortie : 04 mars 2022

Pagination : 288 pages

Contenu vo : Detective Comics #1034-1042 + Batman Secret Files : Huntress #1

Batman Terre un tome 3

Après la mort de son frère, le nouveau maire de Gotham, Jessica Dent se remet de ses blessures et est décidée à faire de la ville un endroit à nouveau sûr. De son côté, Batman continue sa croisade contre le crime, s'associant avec de nouveaux alliés surprenants comme Killer Croc ou une voleuse d'exception : Catwoman !

Collection : DC Deluxe

Série : Batman Terre un

SCÉNARISTE : GEOFF JOHNS - DESSINATEUR : GARY FRANK

Date de sortie : 04 mars 2022

Pagination : 160 pages

Contenu vo : Batman Earth One Volume 3

Batman bimestriel #15

L'ombre du Ghostmaker !

La guerre déclenchée par le Joker est terminée, mais c'est un Batman diminué qui doit poursuivre la lutte contre le crime. Et alors qu'il s'organise, il doit faire face à un spectre du passé, à l'occasion du retour du Ghostmaker, un justicier aux méthodes impitoyables. Par James TYNION IV, Carlo PAGULAYAN, Guillem MARCH et Ryan BENJAMIN. Dans le même temps, le Chevalier Noir et ses alliés doivent faire face à la vindicte populaire menée par des habitants estimant que les « masques » les ont laissés tomber en période de crise, et à l'assaut de Silence, par Peter J. TOMASI et Brad WALKER. Dans le quartier mal famé d'Alleytown, Selina Kyle, alias Catwoman, tente de se débarrasser des gangs. Mais l'ombre du Père Valley plane sur son nouveau territoire. Par Ram V, Fernando BLANCO et Evan CAGLE.

Collection : DC PRESSE

Série : Batman bimestriel

Date de sortie : 11 mars 2022

Pagination : 336 pages

Contenu vo : • BATMAN #101 à #104 • DETECTIVE COMICS #1032 et #1033 • DETECTIVE COMICS #1027 (une back-up) • CATWOMAN #27 à #33

Deadly class tome 10

Depuis leur retour à l'Académie Kings Dominion, rien ne s'est passé comme prévu pour Marcus et Maria. Derrière les sourires, les alliances se sont rapidement mises en place pour éliminer le couple un peu trop désinvolte au goût des uns et des autres. Alors, déjà fragilisé par la dépression et l'abus de drogue, Marcus poursuit sa lente et douloureuse descente aux enfers lorsque Saya réapparaît dans sa vie et que Maria le trahit pour Stefano, l'héritier de la mafia de la côte Est. Le doigt sur la détente, il prit sa décision. Saura-t-il seulement en assumer les lourdes conséquences ?

Collection : Urban Indies

Série : Deadly class

SCÉNARISTE : RICK REMENDER - DESSINATEUR : WES CRAIG

Date de sortie : 11 mars 2022

Pagination : 128 pages

Contenu vo : Deadly Class Volume 10: Save Your Generation (#45-4

Decorum tome 2

Tome 2 - Fin de série

S'il est vrai que le meurtre constitue un dénominateur commun entre toutes les espèces, il n'en va pas de même pour l'assassinat, qui relève plutôt de... la vocation.

Série : Decorum

INFOS

SCÉNARISTE : JONATHAN HICKMAN - DESSINATEUR : MIKE HUDDLESTON

Date de sortie : 11 mars 2022

Pagination : 184 pages

EAN : 9791026821373

Contenu vo : Decorum #5-8

Sandman – the dreaming tome 2

Qu'arrive-t-il aux habitants d'un conte de fée quand leur auteur disparaît ? Morpheus, le maître du Songe, est toujours introuvable et parcourt la Terre le coeur brisé, entraînant le monde dans sa perte. Mais si le Royaume des Rêves est maintenant dirigé par Wan, une intelligence artificielle, ses pouvoirs sont autant capables de le restaurer que de détruire toute vie en son sein... Lucien, Dora, et les habitants du Songe pourront-ils y faire quelque chose ?

Collection : DC BLACK LABEL

Série : Sandman - The Dreaming

SCÉNARISTES : NEIL GAIMAN, SI SPURRIER - DESSINATEUR : BILQUIS EVELY

Date de sortie : 11 mars 2022

Pagination : 272 pages

Contenu vo : Sandman the Dreaming #11-20

Batman Infinite tome 2

Gotham City est en passe d'instaurer la loi martiale ! Bien malgré lui, Batman a fait le jeu de l'Épouvantail qui, après un an de préparation, a déclenché une attaque coordonnée sur Gotham City en manipulant Simon Saint et Peacekeeper-01. Mais d'autres forces sont à l'oeuvre avec l'émergence d'un Anti-Oracle qui diffuse des fake news sur tous les canaux et appelle les habitants de Gotham à céder à la terreur et à la violence dans les rues de la ville !

Collection : DC Infinite

Série : Batman Infinite

INFOS

SCÉNARISTE : JAMES TYNION IV - DESSINATEURS : JORGE JIMENEZ, COLLECTIF

Date de sortie : 25 mars 2022

Pagination : 224 pages

EAN : 9791026822110

Contenu vo : Batman Secret Files - Miracle Molly #1, Batman - Fear State - Alpha #1, Batman #112, Batman Secret Files - Peacekeeper-01 #1, Batman #113, Nightwing #84, Batman #114

Bloodborne tome 4

Yarem est arrivé en ville il y a longtemps. Après une existence de captivité, il s'est trouvé un nouveau but dans le voyage et la découverte ... mais ce qu'il trouvera à Yharnam testera les limites non seulement de son désir, mais aussi de sa raison. Alors que la cité maudite s'effondre, il comprend que sa propre perception du temps et de l'espace se modifient radicalement. Les murs de la réalité se plient alors que la Lune se remplit de sang...

Collection : URBAN GAMES

Série : Bloodborne

SCÉNARISTE : ALEŠ KOT - DESSINATEUR : PIOTR KOWALSKI

Date de sortie : 25 mars 2022

Pagination : 112 pages

Contenu vo : Bloodborne #13-16

Flash Infinite tome 1

Barry Allen n'en croit pas ses oreilles : son élève, Wally West, troisième héros à porter le nom de Flash, a décidé de raccrocher les gants. Après avoir vécu l'enfer dans le Sanctuaire et avoir voyagé dans l'espace-temps, Wally ne désire plus qu'une chose : se consacrer à sa famille. Pour ce faire, il renonce à ses pouvoirs de vitesse. Dans une dernière course, les deux Bolides entreprennent de couper sa connexion à la Force Véloce, qui lui confère ses capacités. Mais l'opération tourne mal et Wally disparaît. Barry et les autres héros ignorent deux choses : d'une part, Wally West a été projeté dans le temps, sa conscience s'implantant dans le corps d'autres bénéficiaires de super-vélocité ; et d'autre part, un vieil ennemi est de retour, bien décidé à ce que les Bolides ne puissent plus jamais courir.

Collection : DC Infinite

SCÉNARISTE : JEREMY ADAMS - DESSINATEURS : COLLECTIF, DAVID LAFUENTE GARCIA

Date de sortie : 25 mars 2022

Pagination : 160 pages

Contenu vo : The Flash #768-771 and The Flash 2021 Annual #1

Hal Jordan : Green Lantern tome 4

Après avoir testé les limites de son anneau de pouvoir et péri au contact d'un unique membre du corps des Lanternes Antimatière, Hal Jordan se retrouve face au jugement dernier des Jeunes Gardiens qui lui permettront de revenir à la vie pour poursuivre son oeuvre. Pris dans les feux de l'Ultraguerre, entre armes millénaires et Graal cosmique, le plus grand de tous les Green Lantern va se heurter à une véritable conspiration universelle et affronter la mort, puis et la renaissance, pour espérer sauver l'univers... une fois de plus.

Collection : DC Rebirth

Série : Hal Jordan : Green Lantern

SCÉNARISTE : GRANT MORRISON - DESSINATEUR : LIAM SHARP

Date de sortie : 25 mars 2022

Pagination : 168 pages

Contenu vo : The Green Lantern Season Two #7-12

Jack of Fables tome 3

Après avoir quitté son petit coin douillet de Fableville pour les rues cruelles d'Hollywood, l'incomparable Jack Horner (alias Jack B. Nimble, alias Jack the Giant Killer, alias Jack of the Tales) a trouvé une renommée et une fortune sans précédent en tirant avantage de sa propre légende. Rattrapé par les collecteurs d'impôts de Fableville, Jack est maintenant dépouillé de sa richesse et contraint à l'exil. Réduit au statut de vaurien en quête d'argent et de femmes faciles, ce charmant voleur, pourtant rompu dans l'art de la tromperie, réalise les dangers auxquels le monde réel l'expose désormais...

Collection : Vertigo Essentiels

Série : Jack of Fables

SCÉNARISTES : BILL WILLINGHAM, MATTHEW STURGES - DESSINATEURS : TONY AKINS, COLLECTIF

Date de sortie : 25 mars 2022

Pagination : 392 pages

Contenu vo : #33-50

Robin Infinite tome 1

Damian a disparu ! Malgré les recherches intensives lancées par sa famille, plus une trace du rejeton démoniaque de Bruce Wayne... Sur les traces de l'obscure Ligue de Lazare, une faction dissidente de la Ligue des Ombres de son grand-père Ra's al Ghul, Damian accède à un tournoi d'arts martiaux établi sur une île secrète. En parallèle, Batman redoute ce que son fils prépare et se demande s'ils pourront un jour se réconcilier après leurs récents différends. Tandis que Damian s'enfonce dans les machinations de la Ligue de Lazare, le fils de la chauve-souris découvre qu'il a peut-être trouvé la seule épreuve qu'il ne pourra surmonter seul...

Collection : DC Infinite

Série : Robin Infinite

SCÉNARISTE : JOSHUA WILLIAMSON - DESSINATEUR : GLEB MELNIKOV

Date de sortie : 25 mars 2022

Pagination : 176 pages

Contenu vo : #1-6 + back-ups Batman #106 + Detective Comics #1034

Prix : 18 €







Les sorties des éditions Urban Comics pour le mois de Mars 2022 sont dévoilées et bordel, il y a beaucoup de bonnes choses.Pour commencer Batman Terre Un tome 3, mais aussi les Batman Detective tome 1 & 2 et aussi Robin Infinite et Flash Infinite tome 1.