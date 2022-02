Nous voilà enfin arrivé DC Infinite Frontier, après les événements de Death Metal et de Future State, DC voulait un "renouveau" pour ses franchises sans effacer les précédentes aventures de nos héros de l'univers de l'éditeur à deux lettres.On commence après la fin de Death Metal (attention pour ceux qui veulent commencer les comics avec ce DC Infinite Frontier, pas besoin d'avoir lu les précédentes aventures pour comprendre et ça fait plaisir), avec lui arrivera énormément de séries. Oui on reboot sans reboot alors nouvelles histoires pour Batman, Aquaman, Wonder-Woman, Flash, Joker, Harley Quinn, même Swamp Thing aura droit à une nouvelle aventure (j'aime beaucoup cette série).Qui dit reboot, dit beaucoup de personnes derrière en train de travailler comme des fous pour que nous puissions découvrir les prochaines aventures de nos héros et ce tome est un exemple de ce qui arrivera par la suite.J'ai beaucoup aimé la Justice League Incarnate, qui a des membres qui viennent de différents univers. Car attention l'univers DC est chamboulé, oui oublié les 52 univers, adieu Multiverse et vive le Omniverse. Pas d'inquiétude pour les supers fans, l'Omniverse est canon.Les dessins sont sublimes et ça vraiment important, car si ça ne me plaît pas, j'ai énormément de mal à lire un comics/manga. Les histoires sont vraiment sympas et elles se lisent vraiment bien. C'est du tout bon pour moi ce premier tome.Maintenant, j'ai hâte de savoir, quand sortira le premier tome de Batman '89 en France, je ne lâche pas l'affaire sur ce comics, sinon, ce sera en VO (même si je pense me le prendre aussi en VF quoiqu'il arrive ! )