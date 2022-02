A l'occasion de la sortie d'Horizon Forbidden West, PlayStation offre des skin pour le jeu Sackboy: A Big Adventure, d'Aloy et Sylens.Après les skins pour les jeux Ratchet et Clank de l'épisode Rift Apart, et d'Ellie et Abby de The Last of US Part II, les développeurs de Sumo Digital, font un petit plaisir aux fans du jeu Horizon Forbidden West.Liens direct sur le store pour récupérer les skins.