Iron Studios à annoncé il y a quelques semaines, une statuette pour l'un des vilain les "énigmatique" de chez DC, The Riddler.La statuette est en résine, avec comme toujours la peinture fait à la main.Je ne sais pas de quel comics est tiré cette version du l'homme mystère, mais je ne suis pas trop fan. Attention, je ne dis pas que celui de Jim Carrey est meilleur non plusNiveau détails, il y a pas mal de choses, avec surtout de points d'interrogations un peu partout et un socle plutôt sympa sur le visuel.Pour la taille, nous sommes sur du 28cm de hauteur, c'est plutôt pas mal. Pour le prix, par contre ça pique un peu, 199.90€.