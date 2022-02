En commençant cette nouvelle aventure Uncharted avec la Uncharted Legacy of Thieves Collection, je ne m'attendais pas à grand chose, je dois l'avouer. La compilation regroupe les jeux Uncharted 4 : A Thief’s End et Uncharted : The Lost Legacy, qui était déjà sublime sur PS4, je me suis dit que ce sera juste un petit lifting histoire de dire "on a fait un Remasterd, les fans seront contents". Mais c'est bien plus, surtout pour ceux qui n'ont pas fait les deux dernières aventures sur PS4.Le gameplay n'a pas bougé d'un iota, depuis Uncharted 4, les phases de combats sont toujours aussi réussies, l'exploration fait la part belle pour découvrir des panoramas somptueux. Si vous êtes comme moi, vous ferez un max de photos tellement c'est beau.Les phases d'infiltrations sont toujours réussies, enfin pour 2016 (n'oublions pas que c'est un Remasterd et non un Remake), car nous avons eu des pépites depuis, notamment, Ghost of Tsushima ou encore Death Stranding. Mais cette compilation se défend très bien encore aujourd'hui.Que l'on ne s'y prendre pas, cette collection met surtout en avant les performances de la PS5 en avant, la 4K avec un taux de rafraîchissement à 120 fps, ainsi que deux modes de jeux que sont Fidélité ou Performance.On ne va pas se le cacher, les deux jeux sont magnifiques, les environnements sont sublimes, que ce soient les plantes, les rochers, la boue, les différents personnages (mention spéciale au cheveu de Nathan), le jeu est toujours impressionnant, bien plus que certaines productions d'aujourd'hui.Je ne vous cache pas, que pour moi, le gros plus de cette compilation est bien entendu la DualSense. Les jeux sont compatibles avec les retours haptiques et les gâchettes adaptatives, un vrai plus.La PlayStation 5 se démarque surtout avec cette manette qui donne un vrai plus au studio qui s'en empare et cette compilation nous propose de rejouer aux deux derniers épisodes de la saga dans des conditions optimales.Mais si, je me doute que la manette n'est pas exploitée à 100%, c'est toujours sympa.Uncharted : The Lost Legacy, qui nous permet de jouer avec Chloé Frazer, déjà aperçu dans Uncharted 2 et 3, mais aussi Nadine, vous prendra entre 8h et 10h pour boucler l'aventure, mais c'est surtout Uncharted 4 : A Thief’s End, qui vous demandera entre 14h et 16h de jeu. Encore plus si vous voulez le platine, car oui seul Uncharted 4 : A Thief’s End contient un platine, Uncharted : The Lost Legacy, se contente des trophées bronze,argent et or. C'est vraiment dommage de ne pas avoir mis un platine, mais c'est comme ça.Pour ceux qui ont déjà les jeux, l'update est à 10€.