Crunchyroll est ainsi la première application de streaming à proposer le visionnage hors ligne sur Nintendo Switch™ et l’une des rares applications SVOD disponibles sur la console de jeu. Par le biais de son abonnement Crunchyroll, l’utilisateur peut accéder à l'application Crunchyroll et ainsi profiter d'un nombre illimité d’épisodes sans publicité, avec des séries en simulcast le jour même de leur diffusion au Japon.



Fonctionnant avec la technologie Unreal Engine d'Epic Games, l'application permet aux utilisateurs de profiter de leurs anime directement sur leur écran TV, avec leur console connectée et branchée sur un téléviseur, en Mode sur Table, permettant aux fans de partager leurs programmes avec d'autres personnes, ou en mode portable, à prendre en main avec les manettes Joy-Con™.



Crunchyroll, la référence mondiale de l’animation japonaise, est également disponible sur les appareils mobiles et tablettes iOS et Android, PlayStation, Xbox, Roku, Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV et Chromecast.

Crunchyroll débarque sur Switch dès maintenant.En France de plus de 700 séries et quelques 12000 épisodes sur l'application Crunchyroll, notamment Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba et One Piece