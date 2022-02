Décidément, Sideshow régale les fans des plus grosses licences du moment (ok, le studio est moins productif qu'un Prime 1 ! ) avec aujourd'hui l'annonce de l'arrivée d'une statue Black Panther.La statue est tiré du film éponyme, avec le très regretté Cadwick Boseman dans le rôle de Black Panther.Le visage est plutôt réussi, même si je préfère "la tête" avec le masque.En général, j'achète peu de statues avec des visages, car même si le travail est impressionnant, je préfère les statues avec des masques, bref.'a statue mesure environ 66cm de hauteur, c'est juste énorme, pour environ 27cm de largeur, ça nous donne un très beau T'Challa a exposé dans une vitrine.Comme d'habitude, nous sommes sur de la résine, le peint job est dingue, j'aime trop ce costume en même temps.Le socle est vraiment beau, avec sa énorme tête de panthère, je valide.Pour le prix, nous sommes sur du 700€ environ, voir même un peoins avec de la chance.Toujours en quantité limitée, le nombre n'est pas encore dévoilé et sa sortie se situe entre Octobre et Janvier 2023.