C'est aujourd'hui que sors dans les salles obscures, me film Uncharted, avec Tom "Spider-Man/Peter Parker" Holland et Mark Walberg.Et pour l'occasion, Sony vient de mettre en ligne une vidéo, où l'on retrouve Neil Druckmann, co-président de Naughty Dog et Asad Qizilbash, Directeur de PlayStation Productions, dans un échange avec la star du film, Tom Holland et le réalisateur Ruben Fleischer.La vidéo dure 11 minutes 25 et les sous-titres sont disponibles dans les paramètres YouTube.