Le trophée de ce Super Bowl LVI est réalisé par le célèbre joaillier Tiffany & Co, comme dans les ans depuis près d'un demi-siècle.Ce trophée ultra convoité par les équipes et les joueurs, me célèbre Vince Lombardi, rebaptisé ainsi en 1970, en mémoire du légendaire entraîneur principal des Packers de Green Bay Vince Lombardi, sera ce soir pour, soit les Rams de Los Angeles (mon équipe pour ce Super Bowl LVI), soit les Bengals de Cincinnati.1 000 degrés Fahrenheit pour façonner la coupe, 55cm, 3 kilos et plus de 4 mois pour créer ce trophée fait de métal.Pour l'occasion, quelques privilégiés ont où la chance de recevoir un superbe ballon.