Revivez l'un des moments les plus emblématiques et passionnants de Little Nightmares II avec cette figurine lumineuse en édition limitée de 15 cm, très détaillée, de Six & Mono alors qu'ils s'associent pour mettre fin au redoutable chasseur.





La lanterne du chasseur fonctionne à piles avec des LED





Bandai Namco propose en exclusivité sur son store, un diorama du jeu Little Nightmares II pour la somme de 139.99€.Pour célébrer comme il se doit le premier anniversaire du deuxième jeu, Bandai Namco a voulu faire plaisir aux fans (enfin, surtout au banquier des fans!! ).Comme dit plus haut, c'est une exclusivité Bandai Namco Store, en édition limitée avec seulement 1999 exemplaires monde. La figurine est entièrement en résine, elle mesure 15cm de hauteur pour 21cm de largeur et pour terminer un poids de 1.2kg.Date de sortie prévue pour cet été.Il y a eu un diorama pour Little Nightmares I, qui était vraiment sympa.