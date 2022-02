Je reste persuadé que Karen Gillian aurait fait une sublime Batgirl

On continue, notre petit tour des statues du moment, avec une statuette de Batgirl de chez Iron Studios (d'ailleurs, pas mal de choses arrivent !! ).Batgirl est arrivé dans la bande dessinée en 1961, nous devons cette création à Bill Finger et Sheldon Moldoff. Elle porte d'abord le nom de Betty Kane, dans le comic book Batman no°139.Vers la fin de l'année 1966, une nouvelle "version" de Batgirl voit le jour sous le nom de Barbara Gordon. Elle a été introduite dans le comic book Detective Comics no 359, intitulé The Million Dollar Debut of Batgirl de Gardner Fox et Carmine Infantino.En 1966 toujours, la série télévisée Batman, introduit le personnage de Batgirl sous les traits d'Yvonne Craig. Viendra ensuite Alicia Silverstone, dans le film Batman & Robin de Joel Schumacher en 1997 et enfin, Leslie Grace, dans le film prévu pour cette année sur HBOMAX (sûrement OCS, chez nous).Le personnage a encore de beaux jours devant lui, car nul doute que Warner Bros. à énormément de projet avec ce personnage de DC Comics.Cette fois, nous sommes sur de la statuette, avec une hauteur de 26cm, entièrement en résine, et comme toujours peinte à la main.Pour le prix, nous sommes sur du 149.99€, c'est dans la fourchette de d'habitude et très correcte pour le rendu du proto. A voir, quand les unboxing feront surface.