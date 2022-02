Plus rapide qu'une balle de vitesse, plus puissante qu'une locomotive. Superman mène une bataille sans fin pour la vérité, la justice et la manière américaine. L'homme d'acier est l'un des premiers super-héros américains, et de son uniforme bleu à sa cape rouge flottante en passant par le bouclier "S" sur sa poitrine, Superman est l'un des super-héros DC les plus reconnaissables et les plus aimés de tous les temps. Queen Studios est ravi d'annoncer une nouvelle série, la série Museum Line. Cela inclut certains de vos héros DC préférés moulés sous une forme semblable à du marbre, ressemblant à un vrai monume.





Cette statue de Superman à l'échelle 1/4 de la ligne Museum mesure 60 cm de haut. The Man Of Steel a été la première statue de la collection à être finalisée. En termes de conception du corps, Superman se tient debout tout en regardant héroïquement vers l'avant. Les artistes ont parfaitement capturé le physique de Superman, chaque centimètre de sa forme a été pris en compte dans les moindres détails. Sa cape tombe derrière lui, presque comme s'il venait d'atterrir. La texture de cette statue Museum Line Superman à l'échelle 1/4 est conçue pour ressembler et se sentir comme du marbre sculpté.





Après la sublime statue de Wonder-Woman avec son effet marbré, Queen Studios dévoile un Superman, mais aussi un Batman (je le mettrai plus tard !)Pour le prix, nous sommes sur dû au moins 600€