Suite à l'incident avec Caïssa, le niveau de Tom aux échecs a considérablement progressé. De retour à l'école, il retrouve Harmony, Laurent, Saori, mais aussi Anne, Marius et Zhang. Les sept membres du club d'échecs de l'International School of Shibuya doivent maintenant s'affronter afin de déterminer les cinq représentants de l'école qui participeront aux championnats inter-collèges de la région du Kantô.Face des adversaires redoutables à bien des égards, les nerfs de nos héros vont être mis à rude épreuve...Souvenirs, rivalité, retrouvailles inattendues... difficile de garder sa concentration ! La team ISS sera-t-elle assez solide pour s'en sortir ?

Petit avis sur le tome 2 de Blitz, le manga de Cédric Biscay, avec la participation de Garry KASPAROV.Après un premier tome qui posait les bases et présentait les différents personnages, le tome 2, nous met dans l'action.Ce tome 2, nous permet de mieux connaître les différents membres du club d'échecs de l'International School of Shibuya, mais aussi de nous en faire découvrir de nouveaux.Les premiers tournois s'enchaînent et avec eux le meilleur du manga, les phases réelles et celles des combats dans un monde imaginaire.Pour ceux qui ne sont pas adeptes des échecs, ce tome, nous propose un lexique pour mieux appréhender ce jeu vraiment compliqué à prendre en main. Cela permet aux néophyte de bien comprendre et de profiter de toutes les subtilités du manga.Ce tome 2, nous permet de profiter de plusieurs affrontements. Des affrontements vraiment bien réalisés, dynamique et convaincant.Bref, c'est encore du très très bon.