1462.

Le prince Vlad Dracula est déjà à 6 années sanglantes de son second règne.

Après avoir perdu le trône une première fois en 1448, Dracula a juré de ne pas laisser cela se reproduire.

Après des années d'exil, il reprend le pouvoir en 1456 et commence à purger le pays de tous ceux qui pourraient s'opposer à lui… Mais une jeune fille lui échappa. Son nom était Elcin Floarea !



La bande originale du jeu composée par Jeffrey Montoya (Migami Games) est disponible dans une version double vinyle sanglante éditée par PixelHeart. Retrouvez une sélection de 23 titres qui font l’ambiance intense de ce jeu inspiré de l’univers de Castlevania. Plongez-vous dans l’obscurité, allumez quelques bougies et laissez-vous porter par le son de la Valachie…





Tracklist :



SIDE A



1. Wallachia Theme

2. Elcin's Resolve

3. Barbaros

4. Scorched Earth

5. Diavol Riders



SIDE B



6. Targoviste in Shadows ft. Junki Sakuraba

7. Targoviste Dungeon

8. Chindia Tower

9. Night Attack

10. War Dragon



SIDE C



11. Unwanted Cargo

12. Marching to Death ft. Timothe Catlin

13. Dragomir

14. Mount Cetatea

15. Cetatea Cavern

16. Death Uncaged



SIDE D



17. Poenari Cellar

18. Yvonne

19. Levitating Tower

20. Elcin's Resolve Revised

21. Dracula

22. Head of the Dragon

23. The End

