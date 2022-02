Une statue life size du héro de Gotham City, dans les rues de Thaïlande. La statue est créé par Muckle Mannequins, bien connu des amoureux de belles statues, qui font un retour en force après quelques années sans rien (enfin, côté film!! ).







Ça défonce Bordel !!







Les fans les plus fortunés, seront ravis d'apprendre que deux statues sont disponibles et ça annonce de possible vente à l'avenir.









La version sans masque et un peu émo de Bruce Wayne







D'après, ce que l'on peut voir, la statue à l'air entièrement en fibre de verre. Pas de textures ici, c'est un peu dommage, mais ça fait très largement le boulot.





La promotion s'intensifie pour le prochain DC, The Batman porté par le talentueux Robert Pattinson (attention, je ne parle pas de Twilight, mais bien des films Tenet, The Lighthouse et Cosmopolis pour ne citer qu'eux ! ) et en Thaïlande, Warner Bros a vue les choses en "grand".