Rick et Morty pour toujours et à jamais, Rick et Morty sur tous les fronts, Rick et Morty parcourant l’univers ! Sauf que Morty en a sacrément marre d’être en danger, et lorsque l’infâme Peacock Jones le kidnappe, c’en est trop. Son génie de grand-père parviendra-t-il à le protéger grâce à une armure surpuissante ? Oui ! Est-ce que ça va mal tourner ? Evidemment ! Et le multivers ne sera plus jamais le même…



La série phare enfin en BD !

Venez pour les blagues, restez pour la dévastation de votre âme.



Kyle Starks, nommé aux Eisner Awards, s’associe à Terry Blas pour offrir à la série un final en apothéose.





« Lire le comics, c'est comme avoir un épisode bonus... La série Rick & Morty a de quoi être fière ! » Uproxx



« Ce comics est un délice ! » Adventures in Poor Taste

Le Roi des Rats est de retour, plus redoutable que jamais !



Profitant du chaos laissé par l’invasion des Tricératons, différentes forces se rassemblent et d’inquiétants jeux de pouvoir se mettent en place pour faire main basse sur New York. Tandis que les Tortues tentent de protéger la ville de cette nouvelle menace, il est un Immortel qui se fiche éperdument de la puissance ou de la victoire et désire seulement semer le chaos… Le roi des rats ! Les fils de Splinter parviendront-ils à l’arrêter avant que l’innommable ne se produise ?



« Drôle, stimulant et dynamique… la meilleure série de comics Tortues Ninja. » Comic Buzz



« Dave Watcher est né pour dessiner la série TMNT. » Comicon.com



« La version définitive des Tortues Ninja. » BFM



« De l’action, de l’humour, et vraiment tout ce qu’on peut espérer d’un nouveau tome des Tortues Ninja. Puissant ! » ComicBook.com

Un best-seller international : David Gemmell Legend Award 2009 du Meilleur roman de Fantasy.

L’adaptation comics officielle de la nouvelle « Un grain de vérité ».



Geralt de Riv est un homme inquiétant, un mutant devenu le parfait assassin grâce à la magie et à un long entraînement. En ces temps obscurs, ogres, goules et vampires pullulent, et les magiciens sont des manipulateurs experts. Contre ces menaces, il faut un tueur à gages à la hauteur, et Geralt est plus qu’un guerrier ou un mage. C’est un sorceleur…



Dans ce premier tome, une rencontre macabre au détour d’une forêt mène Geralt à un château abandonné et à son curieux hôte : Nivellen, une créature à l’apparence monstrueuse mais aux manières des plus civilisées. Le temps d’un repas, Nivellen se livre sur son passé, sa famille, et sur le maléfice qui l’accable. Si le poids de ses fautes l’a condamné à cette apparence de bête – un châtiment cher aux contes de fée – pourrait-il aussi y avoir un grain de vérité dans ces légendes, un grain de vérité qui l’aiderait à conjurer le sort ?



Une réinterprétation magistrale du célèbre conte La Belle et la Bête, pour la première fois adaptée en comics par Jacek Rembis et Jonas Scharf (Avengers, Power Rangers, Bone Parish).

Aux origines de la malédiction Blaine…



Un mal ancien frappe la famille Blaine depuis des générations et hante leur demeure ancestrale. Pour échapper à son sinistre héritage et protéger ses neveux, Chaise Blaine n’a plus le choix : il doit trouver un moyen de détruire la maison et toutes les horreurs tapies en ses murs… mais les fantômes du passé n’ont pas dit leur dernier mot. Alors que la tempête fait rage à Cape Augusta, les secrets de famille se réveillent et menacent de tout engloutir. Chase, MacKenzie et Zach Blaine semblent condamnés à payer les erreurs de leurs ancêtres…



Une plongée cauchemardesque dans les eaux troubles du passé, une atmosphère poisseuse et des personnages terriblement attachants pour une conclusion magistrale au rythme haletant. Tim Daniel, Michael Moreci (Curse, Burning Fields) et Joshua Hixson (Shanghai Red) livrent le dernier volet de leur série d’horreur à la croisée de Locke & Key, Swamp Thing et H.P. Lovecraft.





« Les amateurs du genre horrifique doivent absolument lire The Plot. Avec sa tension intense et ses dessins qui donnent le frisson, c’est l’une des belles surprises de l’année. » Sequential Planet



« Les illustrations de Hixson rayonnent dans les pages finales, donnant plus de sens à cette phrase qui a été une constante tout au long de The Plot : Pour recevoir, il faut d’abord donner… » Horror DNA



« The Plot excelle dans l’art de transmettre une histoire de fantôme viscérale s’adaptant parfaitement à son format. Son dénouement en fait l’une des publications les plus palpitantes du genre cette année. » ComicBook



« Une leçon d’horreur moderne. » The Brazen Bull

Il fallait bien que ça arrive un jour : Rick et Morty sont en enfer ! Le feu, le soufre, les tortures perpétuelles et… des démons blasés par leurs conditions de travail côtoyant des âmes damnées persécutées par des procédures administratives cauchemardesques. De quoi vouloir se plaindre auprès du manager en charge des lieux ! Mais Rick Sanchez et son petit-fils sont-ils réellement damnés, ou simplement plongés dans un monde de plus du multivers ?



Rick et Morty débarquent en Enfer et personne n’est prêt, pas même Satan ! L’Enfer de Dante rencontre Office Space dans ce nouveau spin-off hilarant.



« Ce comics est tellement bon qu’il mériterait un épisode de la série animée. » Adventures In Poor Taste

Qui n’a pas rêvé de s’élancer dans les airs ?

De détenir d’extraordinaires pouvoirs ?

Mais qu’arriverait-il si ce rêve se réalisait ?



Éric est un homme brisé. Depuis l’accident tragique qui a bouleversé sa vie, à huit ans, et lui a arraché ses rêves de grandeur, rien n’a plus de sens. Si seulement il remettait la main sur la cape de son enfance, l’impossible serait à portée de main. Il pourrait s’envoler vers le ciel… et assouvir enfin ses désirs de vengeance.





« Pour tous les lecteurs fatigués des comics traditionnels, The Cape n’attend que vous ! » Comic Book Resources



« Ce n’est pas le livre traditionnel de super-héros, c’est quelque chose de différent et d’unique. » Forces Of Geek