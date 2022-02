Une effarante immersion dans l'influent empire médiatique dirigé d'une main de fer par Rupert Murdoch, qui occupe une situation de monopole en Australie, fait la pluie et le beau temps en Angleterre, et a contribué (entre autres) au triomphe de Trump et du Brexit.



En 1995, Rupert Murdoch, 64 ans, songe à laisser les rênes de son empire médiatique à l'un de ses enfants. Charismatique, intelligente, sa fille Elisabeth semble la mieux placée. Mais ses frères, Lachlan, le bon élève, et James, le trublion, sont aussi en lice. Le magnat australien, qui n'a fait qu'une bouchée des médias britanniques avec la bénédiction thatchérienne, veut peser sur la nomination du prochain Premier ministre. Quel candidat soutenir ? Le sortant et conservateur John Major, qui refuse d'infléchir sa politique européenne pour lui complaire ? Ou le nouveau venu Tony Blair qui, créant des remous au sein des travaillistes, lui fait un numéro de charme ? Pourtant à droite, Murdoch opte pour le candidat de l'opposition, certes en plein virage libéral. Mais durant la campagne peu reluisante qui suit, il monnaye son appui en exigeant de Blair la promesse d'un référendum en cas de projet d’union monétaire avec l’Europe. Enfin, le patriarche sidère ses enfants en annonçant qu'il épouse Wendi Deng, une Chinoise de trente-sept ans sa cadette.

Fans de la série Succession, ce reportage en trois parties sur la famille Murdoch est pour vous. En effet, la série est très largement inspiré par cette famille très puissante.Bref, bon visionnage.