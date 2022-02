Ghostwire: Tokyo se déroule dans un Tokyo moderne où tous les citoyens ont mystérieusement disparu. L’histoire commence au fameux Shibuya Crossing, connu pour être l’un des passages piétons les plus fréquentés du monde. En un instant, tout le monde disparaît, à l’exception d’Akito, notre protagoniste, qui se retrouve soudainement mêlé à des évènements qui dépassent l’entendement.



Un brouillard dangereux se répand et brouille les frontières entre le monde normal et le paranormal, isolant Shibuya du reste du monde. Vous incarnerez Akito pour explorer cet endroit méconnaissable et percer les mystères de cette disparition de masse, de votre famille disparue et d’Hannya, l’homme masqué à l’origine de tout cela.





Une histoire, deux héros



À mesure que vous vous plongez dans le jeu, vous découvrirez pourquoi Akito a survécu à cette disparition et comment il parvient à se défendre contre les entités surnaturelles qui ont envahi les rues de la ville. KK, un détective peu bavard, sera à vos côtés tout au long du jeu. Au début du jeu, Akito est victime d’un accident mortel, auquel il survit miraculeusement lorsque l’esprit de KK possède son corps afin de poursuivre son propre but. En tant que chasseur de fantômes expérimenté avec un passé difficile, KK connaît bien Hannya et compte bien régler ses comptes.



Après avoir fusionné, Akito et KK apprennent peu à peu à mieux se connaître en unissant leurs forces pour atteindre leurs objectifs respectifs, non sans quelques disputes en cours de route. Ils ne sont pas très proches, mais nous pensons que les joueurs apprécieront leurs échanges houleux lorsqu’ils parcourront le nouveau Shibuya.





Affrontez les Visiteurs



En vous frayant un chemin dans Tokyo, vous ferez la rencontre des Visiteurs, des ennemis surnaturels malveillants qui se dresseront sur le chemin d’Akito et de KK. Les attaques ordinaires avec des armes à feu et des épées sont inutiles contre ces menaces surnaturelles.



Pour combattre vos ennemis, vous devrez utiliser le Tissage d’éther, une gestuelle qui vous permet de manipuler l’éther. En tissant cette énergie surnaturelle, vous pouvez lui donner forme et la libérer pour blesser vos adversaires. Trois éléments peuvent être utilisés pour le tissage et chacun est adapté à des portées et des ennemis différents. Vous devrez les utiliser de façon stratégique pour prendre l’avantage en combat.



Le premier des trois éléments est le vent. Le Tissage de vent vous permet de tirer rapidement des rafales d’éther sur vos ennemis à la manière d’une arme de poing. Ensuite, il y a le Tissage d’eau. Il fonctionne comme un fusil à pompe, vous permettant d’infliger de lourds dégâts à courte portée et de repousser vos cibles. La zone d’effet de ces attaques est vaste, ce qui les rend extrêmement utiles lorsque de nombreux ennemis foncent sur vous. Enfin, la dernière attaque élémentaire est le Tissage de feu. Elle est comparable à un lance-roquettes. Elle inflige d’importants dégâts explosifs à tous ceux qui ont le malheur de se trouver dans son rayon d’explosion. Le Tissage de feu est idéal lorsque vos ennemis sont regroupés au même endroit.



Les attaques normales et les attaques chargées vous permettent de révéler le cœur de vos ennemis, qui peut être arraché afin de leur infliger de lourds dégâts. De plus, grâce aux retours haptiques précis des manettes DualSense de la console PlayStation 5, vous aurez l’impression d’être au cœur de l’action lorsque vous lancerez votre Tissage d’éther et arracherez le cœur de vos adversaires.



En plus de ces trois éléments d’attaque, vous pouvez également vous servir de l’éther de la Terre pour parer les attaques ennemies. Pour une approche plus furtive, vous pouvez utiliser d’autres outils, tels qu’un arc et des talismans spéciaux. Quelle que soit votre stratégie de combat préférée, Ghostwire: Tokyo vous donne tous les outils nécessaires pour affronter vos opposants comme bon vous semble dans des combats dynamiques et palpitants.





Les mythes et légendes influencent vos missions et votre progression



La ville de Shibuya est isolée du reste du monde par un mystérieux brouillard, qui crée plusieurs portails torii corrompus vers l’Outre-monde. Akito a la capacité d’éliminer cette corruption, en dissipant le brouillard à proximité de ces portails et en élargissant la zone d’exploration de la ville. Ces portails torii se trouvent dans tout Shibuya, pas seulement à l’entrée des sanctuaires shinto comme c’est le cas traditionnellement, mais également dans les ruelles sombres et même sur les toits.



À mesure que vous vous enfoncez dans les allées et explorez les souterrains de Shibuya, vous serez témoin de toutes sortes de phénomènes surnaturels inspirés par le folklore coloré du Japon. Par exemple, une légende urbaine évoque un mystérieux train qui s’arrête dans les gares, mais dont il est impossible de retrouver la trace. Les passagers qui y montent seuls se retrouvent coincés à jamais dans un autre monde. Y a-t-il un moyen de s’échapper ? Ghostwire: Tokyo vous invite à monter à bord de ce train et à le découvrir par vous-même… si vous en avez le courage !

Utilisez les esprits et les Yokai pour gagner en puissance



Shibuya étant reliée à l’Outre-monde, des choses auparavant cachées ont commencé à faire leur apparition. Même si la ville est devenue bien plus dangereuse, les nouveaux venus ne représentent pas tous une menace pour Akito et KK. Certains de ces êtres peuvent l’aider à développer ses pouvoirs surnaturels. Prenons l’exemple des esprits qui déambulent dans les rues de la ville. Ces âmes perdues font partie des 200 000 personnes qui ont brutalement disparu au début du jeu. En utilisant des cabines téléphoniques spéciales assemblées par l’un des membres de l’équipe de KK, Akito parvient à renvoyer ces âmes dans le monde extérieur en toute sécurité, gagnant ainsi en niveau et débloquant de nouvelles compétences d’esprit.



Vous pourrez également découvrir des personnifications de différents phénomènes naturels qui errent dans les rues. Ces êtres mythologiques sont appelés des Yokai. Vous en rencontrerez de différentes sortes, telles que les Kappa, les Ittan-momen, les Rokurokubi, et bien d’autres encore. Les trouver n’est que la première étape. Pour chaque Yokai, vous devrez utiliser une méthode de capture différente et maîtriser ses pouvoirs. Les Kappa, par exemple, sont friands de concombres, alors tâchez d’en avoir sur vous si vous voulez qu’ils se montrent. Les corps drapés des Ittan-momen peuvent voler et doivent être poursuivis dans les airs, tandis que les Rokurokubi, avec leur long cou et leur air sournois, se cachent dans un labyrinthe de petites rues.



Suite à la disparition des humains, les magasins et les stands de la ville sont désormais tenus par d’adorables Yokai chats appelés Nekomata. Ces félins entreprenants vendent toutes sortes d’articles, y compris de la nourriture, des talismans, des flèches, et bien plus. Assurez-vous d’avoir toujours suffisamment de meikas, la monnaie surnaturelle de prédilection de Shibuya depuis la disparition de ses habitants.



Les créatures locales telles que le Nekomata et le Tanuki ne savent plus où donner de la tête. Aidez-les afin d’obtenir des talismans protecteurs et d’autres articles utiles pour votre exploration. Bien entendu, aucune récompense matérielle ne donne autant de satisfaction que de venir en aide à un adorable ami.



À mesure que les pouvoirs d’Akito se développent, il pourra renforcer ses attaques de Tissage d’éther, mieux comprendre les éléments surnaturels qui l’entourent, planer dans les airs de plus en plus longtemps et même se faire prendre en stop par un Tengu ailé.





Tokyo : là où tradition et modernité ne font qu’un



La ville de Tokyo est mondialement connue pour ses gratte-ciel imposants et ses néons éblouissants. Toutefois, en vous aventurant hors des sentiers battus, vous découvrirez de vieilles bâtisses, d’anciens temples et des sanctuaires, ainsi que les nombreux bruits de la ville. Bien que Tokyo soit une ville moderne dotée d’une technologie de pointe, vous y trouverez également plusieurs aspects de la nature réinterprétés sous la forme de créatures Yokai hautes en couleur.



La ville comporte son lot de légendes urbaines et d’histoires saugrenues qui illustrent à merveille les curiosités de l’humanité (et parfois même, la peur de l’inconnu). De bien des façons, Tokyo est l’équilibre parfait entre modernité et nature, ce qui rend la culture du Japon très appréciée de ses habitants et des étrangers. C’est cet attrait que l’équipe de Ghostwire: Tokyo s’efforce de capturer dans la représentation que nous avons de cette ville habitée par des dizaines de millions de personnes. Les capacités d’audio spatial 3D uniques et la technologie de ray-tracing de la PlayStation 5 vous permettront de profiter des charmes de la ville comme jamais auparavant.

Le dernière news sur le jeu Ghostwire: Tokyo, la dernière exclusivité PlayStation 5.., de chez Bethesda.Le jeu sera disponible le 25 Mars 2022