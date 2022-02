Microids (enfin Game.uk, quoi) annonce enfin le contenu de la version boîte du jeu Sifu et suprise, nous aurons droit à pas mal de goodies bien sympa. Cette version au nom de Sifu: Vengeance Edition, sera au prix de 49.99€ si tout va bien.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un steebook-Un artbook de 48 pages-Un set de 3 lithographies-La soundtrack digitaleLe jeu sera disponible le 3 May 2022 sur PS4 et PS5