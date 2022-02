Des exclusivités, images inédites et performances viendront ponctuer cette soirée en l’honneur de celles et ceux qui font le jeu vidéo en France et dans le monde.

Deux nouveaux Pégases seront remis lors de cette 3e édition :



- Le Pégase de la Meilleure Accessibilité, en partenariat avec la Société Générale, qui récompensera un jeu vidéo pour les efforts menés dès sa conception afin de le rendre accessible à tous.



- Le Pégase du Public, en partenariat avec Micromania-Zing, qui permettra au grand public d’élire en ligne le meilleur jeu vidéo de 2021.

Le prix de la meilleure accessibilité viendra récompenser le jeu vidéo qui va se distinguer dans sa conception, de manière à ce que les gens qui veulent y jouer puissent le faire quelle que soit leur condition. Et il y aura aussi le prix du public, où le grand public sera amené à voter en deux tours pour se prononcer sur le meilleur jeu, qui sera récompensé durant la soirée.



Quelques jeux marquants sont sortis cette année : Deathloop du studio Arkane, Solasta : Crown of the Magister (...). Et les Pégases vont récompenser aussi dans trois catégories les meilleurs jeux vidéo étrangers, qu'il s'agisse de jeu vidéo indépendant ou de jeu vidéo mobile, a déclaré Julien Villedieu, président du SNJV, au micro d'Europe 1.

La cérémonie des Pégases se date pour le jeudi 10 mars à 20h00, présentée par Salomé Lagresle. La cérémonie récompensera les meilleures créations françaises.85 jeux concourent dans les 19 catégories, notamment le Meilleur Jeu Vidéo, le Meilleur Jeu Vidéo Indépendant, le Meilleur Univers Sonore, l’Excellence Visuelle et l’Excellence Narrative.