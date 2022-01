Selina Kyle, la Catwoman, essaie tout bonnement de voler l’émeraude la plus précieuse du monde. Malheureusement, cette émeraude est actuellement en possession de Leviathan, le plus grand criminel du monde. Qui aurait cru que le seul vol de la propriété de Leviathan entraînerait la mise à prix de Selina ? Maintenant, les méchants et les gentils sont aux trousses de Cat.

Le nouveau film d'animation, consacré à la plus célèbre voleuse de Gotham City, s'apprête à débarquer dès le mois de Février.Le film est réalisé par Shinsuke Terasawa (Gintama, Yo-Kai Watch) et avec un scénario de Greg Weisman (Young Justice). Côté doublage, nous retrouverons Elizabeth Gillies, dans le rôle de Catwoman et Stephanie Beatriz, dans le rôle de Batwoman. Jonathan Banks sera Black Mask, Steve Blum sera lui Solomon Grundy, Zehra Fazal sera Talia al Ghul et Nosferata, Jonathan Frakes (Star Trek: the Next Generation) dans le rôle de King Faraday et Boss Moxie, Kirby Howell-Baptiste (The Good Place, Barry) dans le rôle Barbara Minerva/Cheetah, Kelly Hu (Arrow, X2: X-Men United) sera Cheshire, Andrew Kishino (Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles) sera Mr. Yakuza et Domino 6, Eric Lopez sera Domino 1 Jacqueline Obradors sera La Dama et Ron Yuan sera le Doctor Tzin.Catwoman : Hunted sera disponible le 24 Février en France, en Blu-ray, DVD, VOD.