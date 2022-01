La star de la campagne de Bunkers & Brutasses la plus épique jamais écrite par Tina, c'est vous ! Votre destinée vous fera affronter le tyrannique Seigneur Dragon dans son bastion situé au sommet de la Peuramide. Mais vous ne serez pas seul(e) dans cette aventure sur plateau : l'opiniâtre capitaine Valentine et sa coéquipière Frette, un robot très à cheval sur les règles, seront à vos côtés pour vous aider dans cette quête (et faire de nombreux commentaires grinçants).

Le steebook du jeu Tiny Tina's Wonderlands, se dévoile, en attendant sa sortie prévue pour le 25 Mars 2022.