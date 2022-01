Batman – Tales of the Demon







Batman affronte une nouvelle organisation redoutable : la Ligue des Assassins. Enquêtant sur le docteur Darrk, il fait la connaissance de Talia, la fille du redoutable Ra's al Ghul. Ce dernier est un implacable et immortel fanatique qui tient à imposer sa volonté réformatrice au monde et a découvert l'identité secrète du célèbre justicier !



Collection : DC Archives

Série : Batman - Tales of the Demon

SCÉNARISTE : DENNIS O’NEIL - DESSINATEURS : NEAL ADAMS, COLLECTIF

Date de sortie : 11 février 2022

Pagination : 232 pages

Prix : 20 €



---------------------



Batman Arkham : l’Epouvantail







Sous des allures respectables, Jonathan Crane, un professeur d'université spécialiste des phobies, est en réalité l'un des pires malfaiteurs de Gotham City : l'Épouvantail. Adoptant une apparence effroyable, il utilise les peurs de ses victimes afin d'acquérir richesse et pouvoir. Mais peut-il vraiment vaincre un justicier connu lui aussi pour frapper de terreur le coeur des criminels ?

Un série d'albums aux récits inédits consacrés aux plus grands ennemis de Batman !



Collection : DC Nemesis

Série : Batman Arkham

SCÉNARISTE : COLLECTIF

DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 11 février 2022

Pagination : 344 pages

Contenu vo : Contenu : World's Finest Comics #3 ; Batman #455-457 ; #523-524 ; Detective Comics #503, 571 ; Scarecrow New Year's Evil #1 ; Batman: Scarecrow Year One #1-2 ; Joker's Asylum: Scarecrow #1

Prix : 29 €



---------------------



Batman Mythology : les morts de Batman







Toutes les légendes ont une fin, même celle du Chevalier Noir. Au gré de sa carrière, le justicier a souvent frôlé la mort mais même les super-héros subissent le poids des ans et les affres du temps. Défait par ses amis ou bien emporté par la maladie, tels sont les destins possibles qui voient Gotham City abandonnée par son protecteur.



Collection : DC Deluxe

Série : Batman Mythology

SCÉNARISTE : COLLECTIF

DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 11 février 2022

Pagination : 304 pages

Contenu vo : Batman #291-294 ; Batman #433-435 ; Batman #586 ; Adventure Comics #461-462 ; Batman and the Outsiders #13 ; Detective Comics #347

Prix : 29 €



---------------------



L’ombre qui marche à mes côtés







Pour beaucoup, voyager est bien souvent synonyme d'évasion. C'est une quête de dépaysement et surtout d'enrichissement personnel, une occasion unique de repousser ses limites, de s'autoriser de nouvelles expériences. Pour notre héros, il s'agit de tout ça, et de bien plus encore. Ce voyage sur les côtes brésiliennes est surtout une manière de marcher sur les traces de son frère aîné, disparu un an auparavant dans la petite ville portuaire de Belém, au Nord du pays. Un road trip riche de rencontres inattendues, de nombreux imprévus mais d'émotions fortes.



Collection : URBAN GRAPHIC

Série : L'ombre qui marche à mes côtés

SCÉNARISTE : BARROUX

DESSINATEUR : BARROUX

Date de sortie : 11 février 2022

Pagination : 136 pages

Prix : 20 €



---------------------



Sandman – the dreaming tome 1







Le Royaume des Rêves a été abandonné par son roi, ses frontières sont à feu et à sang, son gardien sombre dans la folie, ses sujets s'entredéchirent pour préserver ce qui peut l'être... Mais le vrai cauchemar est encore à venir. Une menace tapie dans l'ombre depuis plus d'un siècle émerge des ténèbres pour remodeler le Royaume des Rêves à son image, sombre et sanglante.



Collection : DC BLACK LABEL

Série : Sandman - The Dreaming

SCÉNARISTES : SI SPURRIER, NEIL GAIMAN, KAT HOWARD, NALO HOPKINSON, DAN WATTERS

DESSINATEURS : MAX FIUMARA, BILQUIS EVELY, ABIGAIL LARSON, TOM FOWLER, SEBASTIAN FIUMARA

Date de sortie : 11 février 2022

Pagination : 280 pages

Contenu vo : Sandman The Dreaming #1-9 + The Sandman Universe

Prix : 23 €



---------------------



Superman infinite tome 1







Depuis peu, Superman sent que ses pouvoirs ont perdu de leur puissance. Se pourrait-il que l'Homme d'Acier s'affaiblisse ? Ses récents combats semblent en attester... Mais ce passage à vide n'aura pas raison de son abnégation à défendre les opprimés. Face à des adversaires aussi redoutables que Mongul, cependant, cela risque d'être différent, car celui-ci s'apprête à lancer sa plus grosse offensive, et ses vaisseaux, en orbite autour de la planète, ont justement mis cap sur la Terre.



Collection : DC Infinite

Série : Superman Infinite

SCÉNARISTE : PHILLIP KENNEDY JOHNSON - DESSINATEUR : DANIEL SAMPERE

Date de sortie : 11 février 2022

Pagination : 200 pages

Contenu vo : Action Comics #1030-1035 + Action Comics Annual #1

Prix : 18 €



---------------------



Batman les adaptation animées







Lorsque les gangsters les plus redoutés de Gotham City sont éliminés les uns après les autres, tous les regards se tournent spontanément vers Batman. Mais il semblerait que le Chevalier Noir n'y soit pour rien, et que ces disparitions soient l'oeuvre d'une nouvelle menace rôdant dans les ruelles obscures de la ville. Son nom : le Phantasm, une figure sinistre ayant plus d'un lien gênant avec le passé de Batman. Et comme un problème n'arrive jamais seul, le dynamique duo devra également affronter le désespéré mais non moins redoutable Mr. Freeze. Pour sauver sa femme Nora, Victor se met en quête d'un donneur d'organe, mais une seule candidate semble compatible avec sa bien-aimée : Barbara Gordon. Batman et Robin arriveront-ils à la sauver à temps ?



Collection : URBAN KIDS

SCÉNARISTE : KELLEY PUCKETT - DESSINATEURS : MIKE PAROBECK, JOE STATON

Date de sortie : 18 février 2022

Pagination : 136 pages

Contenu vo : Batman: Mask of the Phantasm – The Official Comic Adaptation + Batman and Robin Adventures Sub-Zero

Prix : 10 €



---------------------



Batman : imposter







Cela fait trois ans que Bruce Wayne a endossé le costume de Batman afin de faire de Gotham une ville plus sûre et moins corrompue. À force de sacrifices et de persévérance, il a presque atteint son but. Mais quand un imposteur adopte son déguisement afin d'assassiner d'anciens criminels, c'est toute la police de Gotham qui se met à ses trousses, notamment l'inspectrice Blair Wong, déterminée à découvrir la véritable identité du justicier !



Collection : DC BLACK LABEL

SCÉNARISTE : MATTSON TOMLIN - DESSINATEUR : ANDREA SORRENTINO

Date de sortie : 25 février 2022

Pagination : 176 pages

Contenu vo : Batman: The Imposter #1-3

Prix : 18 €



---------------------



Harley Quinn Infinite tome 1







Si Harley Quinn revient à Gotham, c'est pour une seule raison : trouver la rédemption. Mais s'excuser ne suffit pas ! L'ancienne complice du Joker décide de s'allier à Batman et de jouer selon ses règles... Et quand les citoyens font justice eux-mêmes en s'attaquant aux anciens sbires de son Mister J, elle y voit l'occasion de faire ses preuves en aidant les clowns grâce à ses talents de psychiatre. Enfin, jusqu'à ce qu'Hugo Strange débarque avec le même programme, soutenu par le maire, et lui vole la vedette tout en partant à sa recherche...

HARLEY QUINN, incarnée à l'écran par Margot ROBBIE, tient le rôle-titre du film THE SUICIDE SQUAD de James Gunn (réalisateur des GARDIENS DE LA GALAXIE), sorti dans les salles cet été !



Collection : DC Infinite

SCÉNARISTE : STEPHANIE PHILLIPS - DESSINATEUR : RILEY ROSSMO

Date de sortie : 25 février 2022

Pagination : 216 pages

Contenu vo : Urban Legends #1, Harley Quinn Annual #1 and Harley Quinn #1-6

Prix : 18 €



---------------------



Joker Infinite tome 1







Si les trajectoires de Batman et du Joker sont intimement liées, il en va de même pour toutes les victimes collatérales du clown criminel. Parmi celles-ci, Jim Gordon figure parmi les plus sévèrement traumatisés. Depuis les événements qui paralysèrent sa fille Barbara, l'ex-commissaire reste hanté par la barbarie du Joker. Aussi, lorsque la représentante d'une mystérieuse organisation lui propose d'assassiner le Joker, Gordon y voit l'occasion de faire ce que Batman ne se résoudra jamais à faire et de débarrasser une bon fois pour toute le monde de cet avatar du Mal absolu.



Collection : DC Infinite

SCÉNARISTE : JAMES TYNION IV - DESSINATEURS : GUILLEM MARCH, MIRKA ANDOLFO

Date de sortie : 25 février 2022

Pagination : 160 pages

Contenu vo : The Joker #1-6

Prix : 16 €



---------------------



Nightwing Infinite tome 1







Nightwing est enfin de retour, et il a la ferme intention de reprendre son rôle de sentinelle au coeur de sa ville d'adoption, Blüdhaven. Ses concitoyens viennent cependant d'élire un nouveau maire au nom bien familier : un certain Zucco. Avec l'aide de Batgirl, Dick se lance dans une vaste enquête afin de savoir s'il existe un lien quelconque entre ce Zucco et l'homme responsable de la mort de ses parents. Batgirl découvre alors des informations qui risquent bien de changer le héros à jamais...



Collection : DC Infinite

SCÉNARISTE : TOM TAYLOR

DESSINATEUR : BRUNO REDONDO

Date de sortie : 25 février 2022

Pagination : 160 pages

Contenu vo : Contenu : Nightwing #78-83

Prix : 16 €



---------------------

Les sorties de chez Urban Comics, pour le mois de Février 2022 sont dévoilées et ça va faire mal.Pour moi, ce sera Batman Imposter, Superman Infinite tome 1, Batman les adaptation animées et peut être Nightwing.