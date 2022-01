Xbox et OPI, qui est apparemment le leader mondial du vernis à ongles, collaborent pour lancer une nouvelle gamme de vernis à ongles, inspiré par les jeux vidéo.Il me semble, que cette marque de vernis à ongles, avait fait une collaboration avec 007.La collection OPI x Xbox propose 12 teintes qui donnent vie aux mondes virtuels des jeux du Xbox Game Pass, avec les formules GelColor, Infinite Shine, Nail Lacquer et Powder Perfection* (disponible uniquement pour certaines variantes) :Quest for Quartz — Un rose quartz qui vous mènera à la victoire.Pixel Dust — Un mauve brillant pour ajouter plus de pixels dans votre vie.Racing for Pinks* — Un rose tendre pour monter dans les tours.Suzi is My Avatar* — Un rose naturel pour toujours plus de puissance.Trading Paint* — Une couleur abricot pour franchir la ligne d’arrivée.Heart and Con-soul — Un pourpre brillant pour que vos ongles passent le niveau supérieur.The Pass is Always Greener — Ne perdez plus un match(a) avec ce vert pastel.Sage Simulation — Plongez dans la simulation avec ce vert sauge brillant.You Had Me at Halo — Un bleu galactique brillant pour des statistiques qui le sont tout autant.Can’t CTRL Me* — Un bleu pâle brillant pour garder le CTRL.Achievement Unlocked* — Déverrouillez un monde de couleurs optimisé pour le lilas.N00berry* — Boostez vos ongles avec ce violet profond.Chez certains revendeurs, l’achat des teintes OPI x Xbox vous permettra de débloquer du contenu spécial pour Halo Infinite et Forza Horizon 5.OPI France, fait également un concours pour gagner une des trois manettes, aux doux noms, Achievement Unlocked, Can’t CTRL Me et Racing for Pinks.