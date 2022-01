Rebellion a également révélé aujourd'hui la jaquette

Le mode Invasion apportera une toute nouvelle dimension à l'intensité dramatique du jeu, et ajoutera une diversité accrue aux tactiques que les joueurs devront employer pour mener à bien leur mission. Le tireur d'élite de l'Axe aura pour seul objectif d'éliminer le joueur, tandis que le tireur d'élite des Alliés aura un objectif supplémentaire : éliminer l'envahisseur. Le mode Invasion sera également disponible en mode coopératif, ce qui augmentera le défi pour l'envahisseur de l'Axe puisqu'il aura désormais deux Alliés à traquer, mais offrira de meilleures récompenses.



Le mode Invasion permettra aux deux joueurs d'acquérir des compétences uniques. L'envahisseur de l'Axe peut se servir de l'IA des forces de l'Axe pour l'aider à localiser le joueur allié. Le marquage d'un soldat de l'Axe activera la « Vision d'Aigle », permettant si ce soldat repère le sniper allié, d'afficher sa dernière position connue sur la carte. Le sniper de l'Axe peut également demander aux soldats à proximité de « Rester Vigilants », ce qui augmente leur degré d'attention. Pour le sniper allié, chaque niveau comporte des téléphones d'invasion disséminés sur la carte que le joueur peut utiliser pour découvrir la dernière position connue de son adversaire. Mais attention, non seulement ces téléphones peuvent être piégés, mais une utilisation excessive éveillera les soupçons et révélera l'emplacement du joueur.



Les tireurs d'élite de l'Axe seront récompensés par des armes, des objets et des déblocages de skin, tandis que les tireurs d'élite alliés pourront gagner des skins d'armes et de personnages en tuant leur adversaire. Vous recevrez également de l'XP supplémentaire si le mode Invasion est activé.



Chris Kingsley, directeur technique de Rebellion, a déclaré : « Le mode Invasion est un ajout fantastique à l'expérience de jeu de Sniper Elite 5. Un envahisseur contrôlé par un humain peut agir de manière très variée et imprévisible, ce qui ajoute au défi et fait monter encore plus la tension. Le joueur est informé qu'un tireur d'élite de l'Axe s'est joint à sa partie et, à partir de ce moment, le jeu du chat et de la souris devient extrêmement intense et riche en enjeux. Pour les joueurs qui souhaitent simplement jouer en solo, il sera possible de désactiver le mode Invasion, mais nous recommandons à tous de l'essayer à un moment ou à un autre. Nous nous sommes beaucoup amusés avec lui dans le studio, en intervenant dans les parties des autres joueurs et en trouvant des moyens innovants et furtifs de nous éliminer les uns les autres. »





Créée par Rebellion VFX, société de production spécialisée de Rebellion, la nouvelle bande-annonce utilise à la fois des éléments du jeu et des effets visuels sur mesure, ainsi qu'un mixage audio sur mesure pour créer une cinématique impressionnante

Just For Games aura le joie de contribuer à la renommée de la série de jeux Sniper Elite en distribuant en France les versions physiques de ce cinquième opus.

Le jeu Sniper Elite 5 se dévoile un peu, avec un nouveau mode multijoueur inédit, Invasion.Le mode est simple, un second joueur pourra incarner un adversaire.Cette fois, le jeu se déroule en 1944 sur la côte Atlantique, sur des fronts qui restent à préciser, mais un niveau au Mont-Saint-Michel a déjà été entraperçu, lors de l'annonce du jeu.Sniper Elite 5 sera disponible en version physique pour Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X en 2022.