Le jeu Martha is Dead, aura droit à une version collector limitée à seulement 1000 exemplaires sur PS5.À l'intérieur nous retrouverons :La bande originale en édition triple vinyle, avec un code de téléchargement numériqueUne copie physique du jeu Martha is Dead sur PS5Un boîtier en métal exclusif avec un artwork spécialUn artbook collector à couverture rigideLe livre The White Lady, qui raconte l'histoire horrifique de La Leggenda de La Dama Bianca au centre du jeuUn roman graphique qui raconte les évènements précédant le jeuUn jeu de 22 cartes de tarot avec des artworks uniques, comme dans le jeuDes pièces exclusivesUne affiche double-face avec des artworks du jeuUne carte du jeu avec des endroits clésUne planche d'autocollants exclusiveUne boîte de présentationUn certificat d'authenticité numérotéUne copie numérique de Martha is Dead pour PC (Steam)Le prix sera d'environ 140€ suivant le site