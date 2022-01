"Nous sommes ravis de continuer à travailler avec les développeurs extrêmement talentueux de Respawn", a déclaré Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games. "Ils ont fait preuve d'excellence en racontant des histoires épiques de Star Wars avec un gameplay de premier ordre dans différents genres et nous sommes impatients d'apporter des expériences plus incroyables dans la galaxie très, très loin."

"S'appuyant sur les succès précédents de notre relation avec EA, cette nouvelle collaboration met en évidence la confiance et le respect mutuel partagés entre les équipes de classe mondiale d'EA, Respawn et Lucasfilm Games", a déclaré Sean Shoptaw, SVP, Walt Disney Games. "Encouragés par l'expertise et la passion de chaque équipe, nous créerons des jeux originaux passionnants pour divers publics à travers la galaxie Star Wars."

"Nous sommes de grands fans de Star Wars ici à Respawn et nous sommes ravis de travailler avec Lucasfilm Games sur de nouveaux titres que nous voulions créer depuis des années", a déclaré Zampella. "Si vous voulez créer de grands jeux Star Wars, vous devriez nous rejoindre dans notre voyage."

Les titres à venir incluent le prochain jeu de la franchise Star Wars Jedi, un nouveau FPS Star Wars de Peter Hirschmann et un jeu de stratégie via une collaboration éditoriale entre Respawn et Bit Reactor.